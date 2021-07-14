Вилен Аванесов, Александр Парков и Арсен Аванесов (слева направо) в зале суда. 14 июля 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

14 июля 2021, 20:57

Обвинение запросило длительные сроки для трех ростовских Свидетелей Иеговы*

Гособвинитель призвал суд в Ростове-на-Дону лишить свободы на сроки от семи до семи с половиной лет Свидетелей Иеговы* Арсена Аванесова, Вилена Аванесова и Александра Паркова.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае суд в Ростове-на-Дону до 1 августа продлил арест Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых, обвиненных по делу об экстремизме. 5 июля подсудимые заявили, что не состояли в местной ростовской религиозной организации после ее запрета.

Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации. Верующие, включая пожилого Вилена Аванесова, не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ.

Сегодня в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону начались прения по делу Аванесовых и Паркова. Поддержать их пришли десять единоверцев, однако в зал пустили только четырех родственников подсудимых и корреспондента "Кавказского узла".

Перед началом прений защита заявила ходатайство о проведении экспертизы сделанных оперативниками записей богослужений ростовских Свидетелей Иеговы* на предмет религиозной ненависти или вражды, однако в этом им было отказано.

Адвокат Арли Чимиров также зачитал заявление о провокации: по общему мнению защитников, секретный свидетель под псевдонимом Андрей сам инициировал встречи с подсудимыми, на одной из них "настойчиво пытался вручить деньги Паркову", спрашивал его про численность Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону и области, про отношение к переливанию крови и военной службе. По словам Чимирова, Андрей был ранее судим, а в ходе допроса сказал, что "был задействован сотрудниками полиции в длительную и неприятную историю".

Суд согласился приобщить к делу несколько положительных характеристик от соседей и знакомых Аванесовых и Паркова. Защита также огласила характеризующие данные, согласно которым все трое подсудимых ранее не судимы, имеют ряд заболеваний, Александр Парков награжден дипломами за участие в выставке кованых изделий, а Вилен Аванесов является пенсионером. Следователи направляли в несколько регионов, где ранее жил Парков, поручения о допросе его соседей и сотрудников местных управлений Минюста, однако его причастность к каким-либо религиозным организациям в этих регионах "не была установлена", указано в материалах дела.

Гособвинитель Алексей Чебриков заявил в суде, что "причастность подсудимых к преступлению не вызывает сомнений и подтверждается совокупностью доказательств". Он повторил версию обвинения, согласно которой в 1999 году в качестве юридического лица была зарегистрирована местная религиозная организация Свидетелей Иеговы "Центральная, Ростов-на-Дону"*, которая была ликвидирована 28 апреля 2017 года на основании решения Верховного суда. Аванесовы и Парков "не знать об этом решении не могли", так как оно было опубликовано в "Российской газете" и находилось в общем доступе, однако продолжили деятельность этой организации с 12 ноября 2017 года по 20 мая 2019 года, утверждает прокурор. Чебриков также счел доказанной вину Арсена Аванесова по статье о финансировании экстремистской деятельности.

В апреле 2017 года Минюст добился в Верховном суде России решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовного преследования верующих, говорится в справке "Свидетели Иеговы* — экстремисты или жертвы беззакония?".

По мнению гособвинителя, вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей - в частности, засекреченного свидетеля с псевдонимом Андрей и оперуполномоченного ЦПЭ Александра Чайкина, а также результатами оперативно-разыскных мероприятий, "в ходе которых было установлено проведение собраний, на которых цитировали выдержки из запрещенной литературы, моделировались ситуации по общению с полицейскими". Кроме того, к доказательствам вины Аванесовых и Паркова прокурор отнес протоколы обысков в их квартирах, после которых была изъята литература Свидетелей Иеговы* и компьютерная техника с программами, помогающими проводить видеосвязь, а также фоноскопические экспертизы и данные о движении средств на карте Арсена Аванесова.

Алексей Чебриков заявил, что считает вину всех трех подсудимых полностью доказанной и подтвержденной, и попросил признать их виновными, назвав отягчающим обстоятельством "действия в составе группы по предварительному сговору". Он попросил приговорить как Вилена Аванесова, так и Александра Паркова к семи годам колонии общего режима, а Арсена Аванесова — к семи с половиной годам колонии общего режима, также назначив всем трем дополнительно год ограничения свободы.

Продолжение прений назначено на 10.00 15 июля. Планируется, что выступят все адвокаты и трое подсудимых.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Суд приговорил к двум годам условно Свидетеля Иеговы* Ольгу Ганушу", "Ростовский Свидетель Иеговы* Охримчук отверг обвинения в экстремизме", "Свидетель Иеговы* из Черкесска отпущен под подписку о невыезде".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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