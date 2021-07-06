Ростовские Свидетели Иеговы* отвергли причастность к экстремистской организации

06 июля 2021, 00:33

Верующие из Ростова-на-Дону Александр Парков и Вилен Аванесов, обвиняемые в причастности к деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* после ее запрета, заявили, что не состояли в ней.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Ростове-на-Дону продлил до 1 августа арест Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Вилена и Арсена Аванесовых, обвиненных по делу об экстремизме.

Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации. Верующие, включая пожилого Вилена Аванесова, не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ.

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону сегодня продолжилось рассмотрение дела Аванесовых и Паркова. Поддержать их пришли 15 соверующих, однако приставы пропустили в зал только четырех человек, передал корреспондент «Кавказского узла».

Заседание началось с опозданием, первого допросили Вилена Аванесова. Он рассказал, что родился в 1952 году в Баку, из-за конфликта в Нагорном Карабахе в 1988 году вместе с семьей переселился в Армению в качестве беженца, однако землетрясение в Ереване в 1988 году заставило семью переехать в Ростов-на-Дону.

Аванесов заверил судью, что никогда не нарушал закон и не совершал каких-либо экстремистских действий, и вину в предъявленном обвинении не признает в полном объёме. Обвинение в участии в местной религиозной организации «Свидетели Иеговы, Центральная Ростов-на-Дону»* подсудимый назвал «не соответствующим действительности», так как «не состоял в этой организации, не принимал участия в ее работе, не знаком с ее документами и не определял ее общую политику по реализации задач, не организовывал созыв и проведение собраний организации, не определял персональный состав выступающих». Он добавил, что «выполнить их не смог бы, так как не обладает специальными навыками в работе мессенджера Telegram и платформы Zoom», а о деятельности такой организации «узнал в рамках расследования уголовного дела».

Аванесов добавил, что заявлений о вступлении в организацию не писал, а в указанное следователями время «занимался мирной религиозной деятельностью и не нарушал законы государства, так как если бы был экстремистом, то не был бы Свидетелем Иеговы»*. «Меня знают как мирного человека, Свидетели Иеговы* послушны властям, я никогда никого не призывал к митингам и протестам против властей, не брал в руки оружие. Чтение Библии, молитвы, песнопения, обсуждение Библии с людьми не являются экстремизмом», - заявил он.

Аванесов сообщил, что, в соответствии со статьей 28 Конституции России (о том, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. - Прим. "Кавказского узла") принимал участие в коллективных собраниях Свидетелей Иеговы*, где «отвечал на вопросы соверующих, цитировал Библию». По словам Аванесова, позднее собрания стали проводиться в интернете, что «было связано с научно-техническим прогрессом, а не с мерами конспирации», а между местной религиозной организацией и собраниями верующих не было никакой связи.

Подсудимый пояснил, что «никогда в жизни не занимался пропагандой нарушения прав и свобод граждан из-за их религиозной принадлежности и отношения к религии», а на богослужениях не изучалась литература, признанная экстремистской.

Некоторые мероприятия, упомянутые в обвинении, по утверждению Аванесова, «носили сугубо светский характер и не имели никакого отношения к религиозным богослужениям вообще, на них включали популярную музыку, было застолье без спиртных напитков, не велся сбор пожертвований».

«Решение Верховного суда не запретило религию Свидетелей Иеговы*... Считаю, что предварительным следствием неправильно дана оценка моим действиям», - заключил Аванесов.

В апреле 2017 года Минюст добился в Верховном суде России решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовного преследования верующих, говорится в справке "Свидетели Иеговы* — экстремисты или жертвы беззакония?".

Александр Парков рассказал в суде, что он родился в Сибири, с 16 лет работал трактористом в совхозе, а последние 10 лет работал кузнецом художественной ковки, участвовал в многочисленных выставках и имеет ряд грамот за участие в них. Он сказал, что с 1991 года изучает Библию, и в 1992 году стал Свидетелем Иеговы*. Он уточнил, что воспитывает троих дочерей, старшая дочь не разделяет его вероисповедание, он «уважает ее выбор и часто вместе (с ней) проводит время».

По мнению Паркова, его «привлекли к уголовной ответственности только из-за веры и вменяют то, чего он не совершал». «Следствие и обвинение ошибочно называет обычную жизнь религиозного человека экстремизмом. Религиозная группа Свидетелей Иеговы* имеет другие цели, однако следствие все смешало», - высказался он.

Тираж включенной в список экстремистских материалов книги «Священное писание - Перевод нового мира» не был допущен в Россию, экземпляры книги отсутствуют в материалах дела, сказал Парков. Он уточнил, что встречи с человеком, который впоследствии стал секретным свидетелем под псевдонимом «Андрей» начались по инициативе «Андрея», однако на них не было призывов к свержению строя, продолжению деятельности ликвидированной организации, передач литературы.

Парков добавил, что о ликвидации местной религиозной организации узнал из СМИ, ее членом он никогда не являлся, не видел документов, о деятельности узнал из материалов дела. Он резюмировал, что виновным себя не признает и убежден, что в его деле отсутствует событие преступления.

Обвинение допросило ряд свидетелей, которые «дали в целом одинаковые показания», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсена Аванесова Андрей Копылов. Защита не планирует вызывать своих свидетелей, сказал он.

Следующее заседание намечено на 14.30 мск 7 июля. Ожидается, что будет допрошен следователь Иван Кальницкий, занимавшийся расследованием дела Аванесовых и Паркова.

Родные пожаловались на отсутствие свиданий с подсудимыми

Арсен Аванесов в июне в следственном изоляторе, вероятно, переболел коронавирусом, сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать верующего Стелла Аванесова. «Арсен сначала горло лечил, не знал, что у него. Я тоже надеялась, что просто болит горло. Через неделю он сообщил, что нужно что-то противовоспалительное, почувствовал, что у него температура. Купила ему препараты, переслала, не думали, что коронавирус... Я купила термометр, тонометр, препарат для измерения сатурации - у меня все взяли. По его описаниям - кашель, давление на грудную клетку - мы предположили, что это может быть коронавирус. Кровь там взять негде, а КТ никто не сделает. Сейчас ему в целом получше, но было очень плохо, состояние было очень тяжелое. Мы даже думали положить его в больницу, но оказалось, что это не так просто», - рассказала мать Аванесова. Она сказала, что свидания с подсудимыми не разрешены из-за ограничительных мер, звонки также запрещены, и она видит сына и мужа только на судебных заседаниях.

Супруга Александра Паркова Галина Паркова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что длительный арест отразился на здоровье ее мужа. Она рассказала, что передает супругу препараты в СИЗО. По словам Парковой, она сама переболела коронавирусом, и это сказалось на ее здоровье.

Паркова подтвердила, что свидания не разрешены из-за ограничительных мер, звонки также запрещены, а последнее встреча в СИЗО с мужем у нее была «почти полтора года назад». «Конечно, нелегко носить тяжелые сумки с передачами. Письма доходят, в них он (Александр Парков) не жалуется, шутит, присылает красивые открытки, пишет, что скоро будет", - рассказала она.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.