Тысячи человек призвали наказать азербайджанского блогера за призыв к насилию над женщинами

14 июля 2021, 21:01

Азербайджанский кинорежиссер и блогер Турал Сафаров после беседы в полиции принес публичные извинения за резкие высказывания об откровенно одевающихся женщинах. Извинения не освобождают от уголовной ответственности, заявили инициаторы кампании против Сафарова. Коллективную жалобу в правоохранительные органы поддержали 11 тысяч пользователей Instagram.

На странице Femkulis в соцсети Instagram ведется сбор подписей под петицией о наказании кинорежиссера Турала Сафарова, который ведет блог под псевдонимом Пантурал. К 18.00 (17.00 мск) 14 июля было собрано около 11 тысяч подписей, еще около 500 пользователей соцсети написали личные сообщения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" администратор страницы Femkulis Сянай Ягмур.

По ее словам, сбор подписей планируется завершить завтра, 15 июля. Коллективное обращение будет передано в главное управление полиции Баку, Генеральную прокуратуру и омбудсмену.

По мнению администраторов страницы Femkulis, блогер в своем видео подает сексуальное насилие как норму. "Несмотря на то, что сексуальные домогательства являются преступлением, он связал их с биологическими чувствами, которые могут без колебаний привести к сексуальному насилию на улице. Мы отправим публичную жалобу, чтобы возбудить судебное дело против этого человека. Все, что вам нужно сделать для поддержки жалобы - это указать свои имя, фамилию и отчество в разделе комментариев. Обращаем ваше внимание, что те, кто не хочет писать свои имя и фамилию в отзыве, могут позвонить нам", - говорится в публикации, сделанной на странице Femkulis 11 июля.

Видеообращение блогера Пантурала было опубликовано на его странице в Instagram еще 6 июля. "Некоторые женщины позволяют себе такую одежду, что хочется ударить по заду. А если она что-то скажет, то можешь ответить: ты что, издеваешься? Сама выставила напоказ. Ты открыла [тело напоказ], а я лапаю, кайфую. Ты играешь моими природными чувствами. Я должен из-за тебя ходить, как слепой? Одевайся приличнее. Почему я должен страдать, подавлять свою страсть? Если женщина будет одета прилично, то когда кто-то ее заденет, другие мужчины ответят за нее, как надо", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова блогера.

В комментариях к этому видео блогер озвучил и прямой призыв к сексуальному насилию. По состоянию на 21.01 мск 14 июля, этой публикации на странице Пантурала уже нет. У Пантурала 70 тысяч подписчиков в Instagram.

Пантурал публично извинился за свои слова

12 июля МВД Азербайджана сообщило о начале расследования и в тот же день отчиталось, что автор видео установлен.

"Установлено, что распространителем видео является житель Баку Турал Сафаров. Он был приглашен в управление полиции, где с ним была проведена профилактическая разъяснительная беседа. Турал Сафаров заявил, что осознал свою ошибку, и просит прощения за свои слова", - процитировал 12 июля сообщение полиции Haqqin.az.

Тогда же сам блогер опубликовал на своей странице в Instagram видео с извинениями. "Я совершил грубую ошибку, не смог совладать с эмоциями с учетом психологических последствий пандемии… Намерения у меня были добрые, но я неправильно подобрал выражения, я сформировал в грубой форме ошибочное мнение в обществе. Поэтому я приношу извинения всем честным и порядочным мужчинам и женщинам. Да, конечно, в Азербайджане никто не может вмешаться в жизнь и одежду кого-либо. Я всегда поддерживал это. Я понял свою ошибку. Прошу новостные сайты удалить видео и не раздувать маленькую ошибку. Жизнь нам дается однажды, и каждый из нас вправе прожить ее, как хочется", - перевел корреспондент "Кавказского узла" текст видеообращения Турала Сафарова.

Практика публичных извинений широко распространена на Северном Кавказе. Так, в июне уроженец Санкт-Петербурга, живущий в Дагестане, обнародовал видео с извинениями перед жителями республики за фотографии в компании девушек в шортах и за свой внешний вид. Некоторые пользователи Instagram предположили, что мужчину вынудили извиниться борцы за нравственность. Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

При этом Пантурала поддержал певец Надир Гафарзаде. "Турал ничего плохого не говорил. Он выразил свое мнение. Видео поделился один шовинист. Там я не увидел оскорбления. Я лайкнул комментарий, потому что в видео не было плохих выражений. Каждый должен соответствующим образом одевать свою жену. Я не говорю, что все должны носить хиджабы. Но есть культура ношения одежды. Если современность измеряется наготой, то животные современнее нас, потому что ничего не надевают", - привел 12 июля слова Гафарзаде Meydan.TV.

Извинения Пантурала не удовлетворили участников кампании против него

Блогер должен получить заслуженное наказание, указала корреспонденту "Кавказского узла" Сянай Ягмур. "Извинения только смягчают наказание, но не освобождают от ответственности", - пояснила она.

Ямур подчеркнула, что инициаторы сбора подписей будут добиваться эффективного расследования. "Мы будем держать этот вопрос на контроле, и если в проведении расследования будет отказано или оно окажется безрезультатным, то будем повторно добиваться наказания Пантурала. Ибо безнаказанность порождает условия для новых преступлений. В следующий раз кто-то после подобного призыва может совершить реальный акт насилия", - считает Ягмур.

Недостаточными сочла извинения Пантурала и глава общества "Женщины за рациональное развитие" Шахла Исмаил. "В своем раскаянии он неискренен. Он говорил, что лишь неправильно изложил свои мысли. То есть втайне он придерживается своих взглядов", - заключила Исмаил.

Она отметила, что хотя в Азербайджане нет организаций и сообществ, которые открыто призывают к насилию над женщинам или к их дискриминации, но есть "носители такого мышления". "Выступления таких людей, как Пантурал, имеющих определенную популярность, может поощрять носителей такого мышления к насилию - в частности, в семье. У нас все еще распространена практика бытового насилия", - указала Шахла Исмаил.

4 февраля сотрудники полиции помешали активисткам, которые вышли к Дому правительства в Баку, провести акцию протеста против домашнего насилия. Поводом для уличного протеста стало убийство 32-летней женщины. 8 марта полиция разогнала марш феминисток в Баку, вышедших протестовать против гендерного неравноправия и преступлений против женщин на бытовой почве.

По ее словам, "некоторые мужчины патологически боятся свободы женщин, равенства прав". "Им кажется, что если женщины будут свободны, равны в правах, то мужчины утратятся какие-то позиции. И главную угрозу такие мужчины видят в форме одежды женщины. Они считают, что раскрепощенная, свободная форма одежды ведет их к независимости от мужчин", - сказала Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы указали на статьи УК для квалификации дела Пантурала

Высказывания Турала Сафарова подпадают под статью 233.1 Уголовного кодекса Азербайджана "Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды", указала корреспонденту "Кавказского узла" участница кампании против блогера, юрист по правам женщин Вафа Рустам. Эта статья предусматривает до четырех лет заключения.

Вафа Рустам добавила, что для возбуждения уголовного дела не имеет значения число собранных подписей - достаточно одного заявления.

Эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли также считает, что извинения Пантурала - лишь смягчающее обстоятельство, а не основание для освобождения от наказания. "Если речь идет о совершении уголовного деяния, то извинения не освобождают от ответственности, а только смягчают наказание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, слова блогера можно квалифицировать по статье 220.2 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами". Максимальная санкция по этой статье - три года заключения.

"Я смотрел это видеообращение, но тщательно не изучал. В самом обращении я не увидел признаков указанного уголовного деяния. Оно может быть усмотрено в приписываемом блогеру комментарии, где присутствует открытый призыв. С другой стороны, прокуратура по закону оценивает, насколько призыв имел реальную общественную угрозу. Обычно это оценивается, исходя из личности человека, совершившего призыв, его потенциальной аудитории, рисков реального исполнения призыва к насилию", - отметил Мамедли.

Жалобу в суд может подать только тот человек, который считает себя потерпевшим, добавил он. "В данном случае такого лица нет. Однако коллективное обращение может иметь значение с той точки зрения, что прокуратура должна будет дать на него официальный ответ и разъяснить причины возбуждения уголовного дела или отказа в нем", - сказал Мамедли. С другой стороны, публикации в СМИ и соцсетях могут послужить прокуратуре основанием для начала расследования по собственной инициативе, указал Алескер Мамедли.

Пресс-служба МВД в ответе на запрос корреспондента "Кавказского узла" о принятых против Пантурала мерах воздержалась от детальных комментариев. "Турал Сафаров был вызван в органы полиции, серьезно предупрежден и принес публичные заявления", - заявили в ведомстве. Получить комментарии в пресс-службе Генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.