Три дня объявлены выходными в Чечне по случаю Курбан-байрама

13 июля 2021, 06:19

В связи с празднованием Курбан-байрама власти Чечни объявили выходными 19, 20 и 21 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2020 году власти Чечни объявили по случаю Курбан-байрама два выходных дня - 30 и 31 июля. При коллективных молитвах в мечетях предписывается соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предупредил муфтият Чечни. Несмотря на эти рекомендации некоторые из пришедших мечетях были без масок и сидели близко друг к другу.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Власти Чечни объявили выходными днями 19, 20 и 21 июля в связи с Курбан-байрамом. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, пишет 12 июля ТАСС.

Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сообщил, что в республике Ид аль-Адха будет отмечаться 20 июля. "Кто намеревается соблюдать пост в эти дни, то первый день поста - 11 июля. Каждый год мусульмане всего мира с нетерпением ждут праздника Ид аль-Адха, который отмечается на 70-й день после праздника Ид аль-Фитр, или на 10-й день месяца Зуль-хиджа. День Арафа будет 19 июля, соответственно, праздник жертвоприношения будут отмечать 20 июля", - приводит его слова "Грозный-информ".

Напомним, что с 9 июля в Чечне в мечети не пускают без сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам местных жителей, на входах в мечети дежурят сотрудники полиции, которые проверяют наличие справок. По словам Салаха-хаджи Межиева, даже при наличие сертификата в мечетях прихожане должны соблюдать социальную дистанцию.