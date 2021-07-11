Власти Азербайджана разрешили клубам проводить матчи еврокубков в присутствии зрителей

11 июля 2021, 00:30

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана удовлетворил просьбу национальной футбольной ассоциации и разрешил проводить домашние матчи еврокубков местных клубов с участием зрителей. При этом стадионы могут заполняться до 50 процентов их вместимости.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана постепенно ослабляют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 31 мая в стране отменен масочный режим, возобновлены междугородние автобусные рейсы и работа бакинского метро. 10 июня в Азербайджане возобновили работу мечети и торговые центры.

"На обращение Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) к оперативному штабу при кабинете министров о допуске на домашние игры клубов Премьер-лиги Азербайджана в рамках турниров под эгидой УЕФА зрителей до 50 процентов вместимости стадионов был дан положительный ответ", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте АФФА.

Футбольная ассоциация направит клубам актуальную информацию о соблюдении всех существующих требований и рекомендаций, санитарно-гигиенических правил в связи с пандемией COVID-19, говорится в пресс-релизе.

Уже в ближайшую среду, 14 июля, в ответном матче первого раунда Лиги чемпионов бакинский "Нефтчи" будет принимать тбилисское "Динамо". Неделю назад, 7 июля, азербайджанская команда победила соперника в гостях со счетом 2:1. Встреча в Баку начнется в 21.00 (20.00 мск) на столичном стадионе Bakcell arena, рассчитанном на 11 тысяч зрительских мест.

"Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи" очень рад снова встретиться с нашими болельщиками после долгого перерыва, и мы с нетерпением ждем этого дня", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте команды вечером 10 июля (перевод корреспондента "Кавказского узла"). Клуб призвал зрителей соблюдать правила, установленные в условиях пандемии.

Решение о допуске зрителей на стадионы вызвало радостную реакцию у любителей футбола.

"Я поклонник "Нефтчи" с 25-летним стажем. Стараюсь не пропускать матчи моей команды, как в национальном чемпионате, так и евротурнирах. Но с марта прошлого года из-за пандемии матчи сначала вовсе отменили, а потом разрешили без зрителей. Наконец, долгожданное решение принято. Было бы несправедливо, если бы "Нефтчи" проводил домашний матч без фанатов. Ведь недавно у нас в Баку прошли четыре матча чемпионата Европы, и Олимпийский стадион заполнялся на 20-30 тысяч зрителей. Получалось, что на матчи иностранных команд зрителей пускали, а своих клубов – нет. Хорошо, чиновники спохватились и приняли правильное решение", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Баку Агарза Балаев.

Напомним, ранее Азербайджан упростил визовые процедуры для прибывающих на футбольное Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса зрительские места могли быть заполнены не более, чем на 50 процентов.

Вынужденный переселенец из Агдамского района Сеймур Гаджиев, фанат футбольного клуба "Карабах", также рад решению оперштаба. "Поддержка зрителей с одной стороны воодушевляет и вдохновляет команду, а с другой – повышает ответственность футболистов. Я фанат нашего агдамского "Карабаха". Наша команда пока проводит матчи в Баку, и мы всегда поддерживаем ее на стадионе. Но из-за пандемии зрителей не пускали на матчи. Наконец, это ограничение снято, и мы с можем в матче с израильским "Ашдодом" поддержать наш клуб. Наблюдать за матчем на стадионе – это совершенно другие ощущения, нежели по телевизору. Там радость от забитого гола твоей команды умножается восторгом тысяч таких же фанатов, как ты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поклонник бакинского "Кешля" Мирза Садыгов приветствовал решение о допуске зрителей на стадионы. "Наша команда в последние годы переживала трудности. Но в прошлом сезоне проявила волю и выиграла кубок страны. "Кешля" получила право играть во впервые проводимом новом европейском турнире Лиги конференций. Было бы нехорошо, если "Кешля" и два других наших клуба "Карабах" и "Сумгаит" дебютировали бы в турнире в отсутствие фанатов", – сказал мужчина.

Отметим, что азербайджанские команды в новом евротурнире Лиги конференций стартуют со второго раунда. 22 июля "Карабах" примет израильский "Ашдод". В тот же день "Сумгаит" проведет матч в Белграде с сербским "Чукарички", а "Кешля" – в южной столице России с "Сочи". Ответные матчи состоятся через неделю.

Тем не менее, в Азербайджане продолжают выявлять больных COVİD-19. В стране за последние сутки зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 57 больных выздоровели, двое пациентов с COVİD-19 скончались, сообщил 10 июля оперативный штаб при кабинете министров.

Общее число инфицированных достигло 337 098, в том числе 330 725 излечились, 4 984 – скончались, 1389 активных больных продолжают лечение.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".