08 июля 2021, 14:03

Житель Абхазии обвинен по делу о торговле людьми в Шахтах

В Шахтинский городской суд направлено дело в отношении жителя Абхазии об использовании рабского труда и торговле людьми. Он обвиняется в создании преступной группы, которая вывезла за пределы России 10 человек для работы на стройках, сообщила сегодня прокуратура Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", участники международной организованной группы, занимавшейся торговлей людьми и использованием рабского труда, были задержаны в сентябре 2010 года. В январе 2013 года жители города Шахты Василий Кудряшов, Александр Родионов и Михаил Ясинский, который также обвинялся в преступлениях на территории Кабардино-Балкарии, были приговорены Ростовским областным судом по этому делу к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет. Дело предполагаемого организатора преступной группы, жителя Абхазии, было выделено в отдельное производство.

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу о торговле людьми, использовании рабского труда и создании преступного сообщества в отношении 38-летнего мужчины и направила уголовное дело в Шахтинский городской суд.

По версии следствия, обвиняемый вместе с другими членами преступной группы с января по сентябрь 2010 года обманным путем вывез за пределы России 10 российских граждан. "Соучастники с применением угроз и насилия принуждали мужчин работать на стройплощадках. Создавались условия, при которых потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ – отбирались паспорта, ограничивалась возможность передвижения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемый - житель Абхазии, потерпевших он вывозил в родную республику, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Часть 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми) и часть 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда) - до 15 лет лишения свободы.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал "Кавказскому узлу" в начале января 2020 года руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников после освобождения в Дагестане троих человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил адвокат Абусупьян Гайтаев.

Как писал "Кавказский узел", в апреле четверо жителей Ростовской области обвинены в похищении 20 человек и принуждении их к бесплатным работам в полях в Батайске.

Случаи похищения, работорговли и принудительного труда освещены "Кавказским узлом" в материале "Рабство на Северном Кавказе".

Примечание:

"Хозяева кошары в Дагестане избежали ответственности за принуждение к рабству", "Житель Ставрополья осужден за использование рабского труда", "Пятеро жителей Волгоградской области обвинены в торговле людьми".

Автор: "Кавказский узел"

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