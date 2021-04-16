Следователи отчитались о завершении расследования дела о трудовом рабстве в Батайске

16 апреля 2021, 22:02

Четверо жителей Ростовской области обвинены в похищении 20 человек и принуждении их к бесплатным работам в полях в Батайске, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года четверо жителей Батайска были арестованы по делу о похищении в рабство. По версии следствия, они угрозами и с применением оружия похищали людей и заставляли их бесплатно работать в полях. Следком заявил о минимум пяти похищенных.

По версии следствия, в период с июня 2018 года по август 2019 года, обвиняемые 24, 23, 29 и 48 лет подыскивали в Ростове-на-Дону бездомных и нищих, под предлогом их последующего трудоустройства либо путем похищения доставляли Батайск. В частном доме, в помещении, где отсутствовали надлежащие условия для проживания и питания, удерживалось 20 человек, их заставляли бесплатно работать, утверждают следователи.

"Пребывая в состоянии рабства, люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжелые работы на сельскохозяйственных полях и иных объектах, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. Все похищенные освобождены, обвиняемые арестованы, сообщили следователи.

Помочь выбраться из трудового рабства можно лишь тому, кто сам заявит, что является подневольным работником, рассказал "Кавказскому узлу" в начале января руководитель движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников после освобождения в Дагестане троих человек. Уголовные статьи за рабский труд есть, но они практически не работают, подтвердил адвокат Абусупьян Гайтаев.

Четверым ростовчанам предъявлены обвинения в похищении человека (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ) и использовании рабского труда (часть 3 статьи 127.2 УК РФ), расследование дела завершено, "после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд", говорится в сообщении ведомства.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно предъявленного обвинения не поступало.