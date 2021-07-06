Азербайджанские саперы отчитались о разминировании 3326 гектаров

06 июля 2021, 03:51

После осеннего обострения карабахского конфликта саперы разминировали 3326 гектаров и обезвредили почти 22 тысячи противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана ANAMA.

Как сообщал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе ведутся работы по разминированию после полномасштабных боевых действий осенью 2020 года. Этим занимаются саперы Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также российский миротворческий контингент. Только на разминирование двух из 25 километров железнодорожной ветки Барда - Агдам азербайджанским саперам потребовался месяц. В начале мая азербайджанские власти отчитались о разминировании 2051 гектара территории и обезвреживании 18,6 тысячи неразорвавшихся боеприпасов.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, в Азербайджане они официально названы Отечественной войной. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

С 1 июня по 3 июля в ходе поисковых операций в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено и обезврежено 1087 противопехотных, 316 противотанковых мин и 461 неразорвавшийся боеприпас, сообщило 5 июля Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

За указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены 563 гектара.

Всего же после завершения боевых действий, то есть с 10 ноября 2020 года, обнаружено и обезврежено 8 509 противопехотных, 3 959 противотанковых мин и 9 493 неразорвавшихся боеприпаса. Очищена территория в 3326 гектаров, говорится в сообщении ANAMA.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 21 июня на брифинге после встречи с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, отметил, что "за период после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года" 28 граждан Азербайджана погибли, подорвавшись на минах, более 120 получили ранения.

12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. 3 июля 2021 года по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджан в свою очередь передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных.