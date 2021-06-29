Однопартийцы Магеррамова пожаловались на волокиту с его освобождением

29 июня 2021, 12:22

Хазарский районный суд Баку затягивает рассмотрение обращения об условно-досрочном освобождении члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, заявили в партии.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля 2019 года суд признал виновными пятерых активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в отмывании денег. Одним из осужденных по этому делу активистов был член президиума ПНФА Агиль Магеррамов, его приговорили к 4 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, в том числе и Агиля Магеррамова. В августе 2020 года Магеррамова на 10 дней помещали в карцер из-за его протестов против действий сотрудников лечебного учреждения в отношении задержанных однопартийцев.

Силовики обвинили члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова, а также задержанных 9 и 10 мая 2018 года гражданина России Салеха Рустамова и его племянника Bидади Рустамли в отмывании денег. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА. Общая сумма, переданная через его племянника, составила 412 тысяч долларов. Никто из них не признал себя виновным. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Агиль Магеррамов месяц назад обратился в Хазарский районный суд Баку для условно-досрочного освобождения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Он еще в прошлом году обращался в связи с отбытием половины срока с просьбой смягчить наказание и перевести его в колонию-поселение. Но ему было отказано. Теперь в связи с отбытием 2/3 срока он просит об УДО. По сути он уже отбыл и 3/4 срока. Однако суд затягивает рассмотрение его заявления. Поэтому Агиль просил предать огласке затягивание рассмотрения его заявления. По закону, обращения об УДО должны рассматриваться в течение недели, а тут прошел уже месяц. Преступления, вменяемые ему, не являются тяжкими. По этому делу из пяти фигурантов в тюрьме остаются только он и Салех Рустамли", - сказал Мираламли.

По мнению лидера ПНФА Али Керимли, "необоснованное содержание [в заключении] такого грамотного и перспективного молодого человека, как Агиль Магеррамов, является показателем репрессивности азербайджанской власти".

"Агиль Магерремли, как и Салех Рустамли совершенно несправедливо и необоснованно наказаны. Агиль Магеррамли получил 4 года тюрьмы, Салех Рустамли – 7 лет и 3 месяца. Агиль Магеррамов отбыл уже не только половину и две трети срока, но и даже три четверти срока. Лиц, совершивших тяжкие преступления, досрочно освобождают. Это мы видели и "по делу связистов", и в отношении генерала спецслужб Човдарова, но это право, видимо, не распространяется на молодого активиста ПНФА. Власти пытаются подобными несправедливыми действиями ослабить ПНФА. В отношении молодого человека очевидно политическое пристрастие", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Магеррамова Фахраддин Мехтиев подтвердил затягивание рассмотрения обращения Магеррамова. По его словам, в суде каких-либо причин не называют.

В Хазарском районном суде Баку воздержались от комментариев. Сотрудник суда сказал, что не располагает информацией по данному лицу. При этом он предположил, что затягивание может быть связано большим количеством дел, находящихся на рассмотрении суда.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".