Суд назначил подписку о невыезде адвокату Беньяшу

Защита адвоката Михаила Беньяша подала в краснодарский суд ходатайство об отмене залога, однако суд согласился лишь изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Несмотря на формальное смягчение меры пресечения защита намерена обжаловать это решение.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и с учетом месячного пребывания в СИЗО постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей. Если апелляция на этот приговор не будет удовлетворена, Беньяша лишат адвокатского статуса, что и является целью уголовного преследования, указала защита. Краснодарский краевой суд 22 февраля отменил приговор Беньяшу, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

Суд изменил Михаилу Беньяшу меру пресечения - отменив залог и назначив подписку о невыезде, сообщил сегодня в своем Telegram-канале сам адвокат.

На предварительном заседании по делу Беньяша в Ленинском районном суде Краснодара его защитник, адвокат Александр Попков подал ходатайство об отмене меры пресечения в виде залога. Он напомнил, что залог в 600 тысяч рублей был назначен ещё в октябре 2018 года, суд мотивировал это необходимостью "обеспечить безопасность участников процесса, беспрепятственное производство по делу и условия для получения и проверки доказательств", сообщила "Адвокатская улица".

Формально назначение подписки о невыезде можно считать смягчением меры пресечения, но защита намерена обжаловать решение суда. Беньяш надеется, что 600 тысяч рублей залога вернутся палате адвокатов и пополнят фонд Комиссии по защите прав адвокатов, проинформировало издание.

Уголовное дело Михаила Беньяша поступило в Ленинский районный суд Краснодара 24 марта, состоялись четыре предварительных слушания, судебное заседание назначено на 1 июля, следует из карточки дела на сайте суда.

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