Михаил Беньяш. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 февраля 2021, 18:44

Суд в Краснодаре отменил приговор адвокату Беньяшу

Краснодарский краевой суд сегодня отменил приговор адвокату, которого суд первой инстанции признал виновным в нападении на полицейских во время несанкционированной акции в 2018 году.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и, с учетом месячного пребывания в СИЗО, постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей. Если апелляция на этот приговор не будет удовлетворена, Беньяша лишат адвокатского статуса, что и является целью уголовного преследования, указала защита.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

Краснодарский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда, который осенью 2019 года признал Беньяша виновным в нападении на полицейских и оштрафовал на 30 тысяч рублей, об этом корреспонденту «Кавказского узла» сегодня сообщил сам Михаил Беньяш.

«Приговор отменен и дело направят на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда», - сказал он.

Адвокат Александр Попков сообщил, что суд огласил только резолютивную часть, а мотивировочное решение апелляционной инстанции защита еще не получила, поэтому неизвестно, что стало основанием для отмены приговора. По словам Попкова в приговоре Ленинского районного суда есть много процессуальных нарушений, на которые защита Беньяша указывала в апелляционной жалобе. В частности, то что судья Ленинского районного суда Диана Беляк не могла рассматривать это дело, поскольку до этого вынесла решение по делу об административном правонарушении в отношении главной свидетельницы по делу Беньяша Бархатовой, которая была свидетелем избиения Беньяша.

«Беляк ее осудила 10 сентября 2018 года и признала виновной в совершении административного правонарушения. Беньяш защищал Бархатову по этому делу, а потерпевшие были два полицейских – Юрченко и Долгов, их рапорта были. По сути в деле принимали участие несколько человек, которые потом оказались задействованы и в уголовном деле против Беньяша», - рассказал Попков. Судья также не внесла в приговор доказательства свидетельствующие в пользу защиты адвоката, там было заключение судебно-медицинского эксперта, который говорил, что кровоподтек в области левого плеча потерпевшего сотрудника полиции не характерен для человеческого укуса.

«Судья внесла всё экспертное заключение, которое устраивало обвинение, а этот фрагмент изъяла из приговора. И получилось так, что доказательства в пользу защиты не только проигнорированы, они специально изъяты. Она даже не написала почему не приняла эти показания, просто убрала их вообще. Хотя они прямое доказательство невиновности Беньяша», - сообщил Попков. Он отметил, что апелляционная жалоба на приговор в отношении адвоката Беньяша была подана в октябре 2019 года, она долго ходила от одного судье к другому, четверо судей отказались рассматривать жалобу.

«Беньяш посчитал, что это было 45 судебное заседание вообще по этому делу, а в апелляции 18 заседание. С одной стороны тех нарушений, которые мы нашли и предоставили суду, их бы хватило на оправдательный приговор с лихвой. По всей видимости просто так засилить это решение было бы чересчур даже для нашей правовой системы», - считает Попков, при этом на оправдательный приговор судьи так и не решились, подчеркнул адвокат.

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Примечание:

"Защита заявила о нежелании судов рассматривать апелляцию Беньяша", "Силовики в Краснодаре пришли с обыском к Михаилу Беньяшу", "Адвокат Михаил Беньяш доставлен в полицию после обыска".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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