Продлен срок ареста адвоката Сергея Маракова

20 июня 2021, 01:56

Суд в Грозном не внял доводам защиты 72-летнего адвоката Сергея Маракова и оставил его под стражей, но не увидел оснований для продления ареста на два месяца, ограничившись 22 сутками - до 15 июля.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. Суд в Грозном оставил Маракова под стражей до 21 июня, отказавшись смягчить ему меру пресечения. В суде Мараков выглядел настолько плохо, что судья разрешил ему сидеть до конца заседания, сообщила представитель Маракова Жанна Кариева. 15 апреля суд продлил до 21 июня срок ареста Маракова.

Мараков был арестован в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, а затем был обвинен в незаконном обороте наркотиков. Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что Мараков был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, сообщил его коллега.

Ленинский районный суд Грозного на своем заседании 19 июня рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей адвоката Сергея Маракова, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Жанна Кариева.

Она напомнила, что ее подзащитный, известный в Чечне адвокат, вот уже ровно полгода находится под стражей. Адвокат уверена, что наркотики (201,7 грамм марихуаны) ему подбросили, когда он совершал вечернюю прогулку рядом с домом, где снимает квартиру, а уголовное дело в отношении него сфальсифицировано.

По словам Кариевой, на заседании сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей Маракова, указывая при этом «на ряд существенных причин, которые необходимо решить следствию, а именно: запросить результаты рассмотрения гражданского дела, в окончательной редакции предъявить обвинение Мараковы, дополнительно допросить Маракова, назначить и провести фоноскопическую, психологическую, портретную судебные экспертизы, ознакомить заинтересованных лиц с заключением экспертов, провести иные следственные и процессуальные действия, необходимость в которых возникнет в ходе расследования, уведомить обвиняемого Маракова и сторону защиты об окончании следственных действий по уголовному делу, ознакомить обвиняемого и сторону защиты с материалами уголовного дела, составить обвинительное заключение".

Эти же причины, по словам адвоката, следствие слово в слово называло в предыдущем ходатайстве, с которым сторона обвинения обращалось в суд два месяца назад, т.е. 2 апреля 2021 года. «Получается, что за прошедшие два месяца следствие палец о палец не ударило для того, чтобы закончить следственные мероприятия по этому уголовному делу. В то время, как мой подзащитный, которому 72 года и который страдает хроническими заболеваниями, продолжает сидеть в тюрьме», - возмутилась Жанна Кариева.

Защита ходатайствовала об изменение меры пресечения Маракову на подписку о невыезде или на домашний арест. Против этого выступил следователь, и суд поддержал сторону обвинения, мотивируя это тем, что Мараков «в силу своей профессиональной деятельности может воздействовать на свидетелей и на данном этапе воспрепятствовать дальнейшему движению дела, что, по мнению суда, нецелесообразно». Так говорится в постановлении Ленинского райсуда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Далее в постановлении говорится, что «при изложенных обстоятельствах у суда отсутствуют основания для продления срока содержания под стражей еще на два месяца, как ходатайствует следствие, до 21 августа 2021. Ленинский райсуд постановил продлить Сергею Маракову срок содержания под стражей на 22 суток, то есть до 15 июля 2021 года», - говорится в постановлении.

Защита намерена обжаловать решение Ленинского районного суда.