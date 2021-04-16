Сергей Мараков в зале суда. Скриншот поста на странице Андрея Сабинина в Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=3971759139515270&set=a.511013482256537

16 апреля 2021, 02:44

Адвокат Мараков оставлен под стражей

Верховный суд Чечни утвердил решение о продлении до 21 июня срока ареста Сергея Маракова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Следствие по делу завершено, содержание Маракова в СИЗО бессмысленно и лишает его общения с тяжелобольной матерью, считает представитель обвиняемого Жанна Кариева.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. Суд в Грозном оставил Маракова под стражей до 21 июня, отказавшись смягчить ему меру пресечения. В суде Мараков выглядел настолько плохо, что судья разрешил ему сидеть до конца заседания, сообщила представитель Маракова Жанна Кариева.

Мараков был арестован в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, а затем был обвинен в незаконном обороте наркотиков.  Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что Мараков был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, сообщил его коллега.

Верховный суд Чечни на заседании 15 апреля оставил без изменения решение Ленинского райсуда о продлении ареста Маракова до 21 июня, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Жанна Кариева. "Очередное продление ареста сторона обвинения 2 апреля мотивировала тем, что нужно провести ряд экспертиз. Однако за две недели после заседания Ленинского райсуда никаких экспертиз не проводилось, и не думаю, что они будут проведены. На заседании Верховного суда Чечни я говорила о том, что держать Маракова в СИЗО нет смысла: следственные мероприятия не проводятся, следствие уже закончено. Ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, что позволило бы ему пообщаться с 90-летней матерью, которая тяжело больна и до сих пор не знает, что ее сын находится в тюрьме. Все мои доводы остались без внимания и понимания", - рассказала она.

Кариева рассказала, что недавно посещала Маракова, и этот визит оставил у нее тягостное впечатление. "У Сергея вид тяжело больного человека, который потерял всякую надежду добиться справедливости. Как адвокат, который защищал людей, которые оказались за решеткой по надуманным обвинениям, Сергей ощущает безысходность. На мои слова, что нельзя отчаиваться... он только устало махнул рукой", - сказала адвокат.

Защита до сих пор не получила уведомление о дате рассмотрения жалобы, поданной в Пятый кассационный суд в Пятигорске. 

Ранее Кариева сообщила, что защита обжалует решение Верховного суда Чечни, отказавшегося отменить решение о продлении ареста Маракову до 20 марта, в Пятом кассационном суде в Пятигорске.

Жена Маракова Ольга рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что боится говорить правду свекрови из-за состояния ее здоровья. "У свекрови, помимо диабета, больное сердце, гипертония. Мне через день приходится вызывать скорую, и каждый раз после очередного сердечного приступа она просит меня позвонить Сергею и попросить, чтобы он приехал. Говорит, что умрет и не успеет попрощаться с сыном. Врачи настаивают на ее госпитализации, но она отказывается, - говорит, если сын (Мараков) приедет, его могут в больницу не пустить  из-за пандемии", - сказала она.

Ольга считает, если бы ее супруг хотя бы раз в неделю мог звонить матери, это могло ее успокоить. А сейчас она вынуждена говорить свекрови, что ее сын находится в  командировке, но из-за пандемии не может не то что приехать, но даже позвонить. 

Примечание:

"Чеченские силовики отделались условными сроками за задержание Кардашова", "Сергей Мараков отправлен под домашний арест", "Правозащитники связали задержание адвоката в Грозном с его работой".

Автор: Амина Закаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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