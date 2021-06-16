Силовики нашли тайник с боеприпасами на окраине Грозного

16 июня 2021, 10:26

Схрон с артиллерийскими снарядами, минами и гранатометом уничтожен после обнаружения в Байсангуровском районе Грозного, отчиталась Росгвардия.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно находят схроны с оружием и боеприпасами в Чечне. В октябре 2020 года тайник со снарядом, миной, гранатами и патронами обнаружен и уничтожен в Ленинском районе Грозного.

Военнослужащие специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в лесу на окраине Байсангуровского района Грозного обнаружили тайник с 67 артиллерийскими боеприпасами, четырьмя минами и ручным противотанковым гранатометом. По оценке специалистов, тайнику несколько лет, сообщила сегодня на своем сайте Росгвардия.

Тайник и все его содержимое были уничтожены накладным зарядом, со ссылкой на пресс-службу чеченского управления Росгвардии передал сегодня "ИнтерфАКС".

В январе Рамзан Кадыров объявил о ликвидации последней группы боевиков в республике, возглавлявшейся Асланом Бютукаевым. Чеченские силовики нашли тайное укрытие Аслана Бютукаева, наблюдая за его родовым селом Катар-Юрт. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По данным чеченских властей, в перестрелке получили легкие ранения пять сотрудников правоохранительных органов. Условия для появления новых боевиков из числа недовольных положением дел в республике сохранились, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Северному Кавказу.

Отметим, что в июне поисковики обнаружили останки летчика, который погиб при крушении вертолета пограничников Ми-24 в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года.