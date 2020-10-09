09 октября 2020, 16:47
Схрон с боеприпасами обнаружен в Грозном
Тайник со снарядом, миной, гранатами и патронами обнаружен и уничтожен в Ленинском районе Грозного
Военнослужащие Росгвардии и саперы ОМОН при обследовании в Ленинском районе Грозного участка для строительства обнаружили схрон с боеприпасами. В тайнике были обнаружены снаряд, мина, унифицированная дымовая шашка, выстрелы к гранатомету, гранаты и патроны к стрелковому оружию различного калибра, передал корреспондент "Кавказского узла".
Боеприпасы были ржавыми, саперы уничтожили все взрывоопасные предметы на месте, отмечается в сообщении на сайте Росгвардии от 8 октября.
"Кавказский узел" писал, что 20 сентября в Серноводском районе Чечни был обнаружен схрон с боеприпасами. В арсенале были противотанковые и минометные мины, крупнокалиберные снаряды, гранатомет, все они имели следы ржавчины.
"Схрон с боеприпасами найден в Чечне", "Тайник с боеприпасами найден в Чечне", "Пять авиабомб и артиллерийский снаряд обезврежены в Чечне".
Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"
09 октября 2020, 18:16
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09 октября 2020, 16:15
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09 октября 2020, 14:59
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