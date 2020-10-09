Схрон с боеприпасами обнаружен в Грозном

09 октября 2020, 16:47

Тайник со снарядом, миной, гранатами и патронами обнаружен и уничтожен в Ленинском районе Грозного

Военнослужащие Росгвардии и саперы ОМОН при обследовании в Ленинском районе Грозного участка для строительства обнаружили схрон с боеприпасами. В тайнике были обнаружены снаряд, мина, унифицированная дымовая шашка, выстрелы к гранатомету, гранаты и патроны к стрелковому оружию различного калибра, передал корреспондент "Кавказского узла".

Боеприпасы были ржавыми, саперы уничтожили все взрывоопасные предметы на месте, отмечается в сообщении на сайте Росгвардии от 8 октября.

"Кавказский узел" писал, что 20 сентября в Серноводском районе Чечни был обнаружен схрон с боеприпасами. В арсенале были противотанковые и минометные мины, крупнокалиберные снаряды, гранатомет, все они имели следы ржавчины.