Нуханов пожаловался в ЕСПЧ на пытки за видео о домах соратников Кадырова

10 июня 2021, 15:06

Автор видеоролика о богатстве приближенных к главе Чечни Ислам Нуханов был осужден на основании признаний, выбитых под пытками, указали правозащитники Европейскому суду по правам человека.

"Кавказский узел" сообщал, что Ислам Нуханов был задержан после попытки обнародовать видео о роскошных условиях жизни чеченских чиновников. При этом обвинили его в хранении патронов. Жена Ислама Елена Мельник, вопреки угрозам, прилетала в Чечню из Когалыма, чтобы добиваться его освобождения. Полиция Ханты-Мансийского автономного округа проводила проверку ее жалоб на эти угрозы. Спустя полгода содержания под стражей, 1 октября 2020 года, суд вынес беспрецедентное для Чечни решение - отпустил Нуханова под домашний арест. Однако уже через два часа по возвращении домой за Нухановым снова приехали сотрудники УФСИН. На следующий день суд внезапно рассмотрел его дело. Прокурор потребовал посадить Нуханова на пять с половиной лет.

Силовики обвинили Нуханова в связях с блогером Тумсо Абдурахмановым, однако сам Абдурахманов это опроверг. Уголовное преследование Ислама Нуханова является "показательной поркой" для всех жителей Чечни, пытающихся разоблачать власти, считает он. Блогер Ислам Нуханов, как и Тумсо, подвергся в Чечне уголовному преследованию после попытки поднять общественно значимую проблему, указала журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Пользователи YouTube в комментариях к видео Нуханова требовали освободить его.

9 июня юристы Правозащитного центра "Мемориал"* Марина Агальцова и Наталия Секретарева подали в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор Исламу Нуханову, вынесенный 2 октября 2020 года. Нуханов был осужден на четыре года колонии-поселения. Заводской суд Грозного признал его виновным не только в хранении патронов, но и в насилии по отношению к представителю власти. Защита подавала апелляцию, но 9 декабря 2020 года Верховный суд Чечни оставил приговор без изменения. Кассационная жалоба на приговор была подана в марте.

В жалобе, направленной в Страсбург, говорится о нарушении статьи 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суды в Чечне проигнорировали заявления Нуханова о пытках, указали юристы, но положили в основу приговора показания, от которых он отказался. "Похищения и пытки — особенно удары током с использованием старых телефонных аппаратов — являются распространённой практикой в работе начальника <силовой структуры в Грозном>", - отмечается в жалобе. По данным правозащитников, Нуханова пытали более трех недель, используя ток и металлопластиковую трубу.

Заявитель называет сомнительной версию официальную обстоятельств его задержания. "По официальной версии, до задержания заявителя дважды отпускали после обнаружения в его действиях признаков преступлений: 2 ноября [2019 года] у него нашли пистолет с патронами, а 12 ноября он напал на сотрудника полиции. Выключенный телефон и отсутствие заявителя дома объяснялись тем, что он скрывался от следствия, хотя в указанные дни он неоднократно участвовал в следственных действиях", - процитировал сегодня на своем сайте жалобу в ЕСПЧ Правозащитный центр "Мемориал"*.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.