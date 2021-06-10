10 июня 2021, 03:29

Дело Гагиева направлено в Ростов-на-Дону

Верховной суд России передал в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону дело Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд России просьбу изменить подсудность дела Аслана Гагиева из-за угрозы безопасности участников процесса.

Ходатайство Генеральной прокуратуры об изменении подсудности дела Гагиева удовлетворено, сообщила сотрудница Верховного суда России.  Дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд, привело ее слова ТАСС.

Срок содержания под стражей Гагиева продлен на три месяца, до 13 сентября, информировал со ссылкой на сотрудницу суда Российское агентство правовой и судебной информации.

Заявление об  изменении подсудности поступило в Верховный суд 26 мая, 9 июня оно было удовлетворено, следует из карточки дела на сайте суда. На сайте Южного окружного суда информации о поступлении дела Гагиева по состоянию на 3.20 мск 10 июня нет.

Напомним, в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в  убийстве зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. В марте Мосгорсуд продлил арест Гагиева до 13 июня. 15 мая стало известно о передаче дела Аслана Гагиева в суд.

Ранее Гагиев не признал, что руководил полусотней бандитов и организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже были осуждены.

Примечание:

"Аслану Гагиеву продлен срок ареста", "По делу Аслана Гагиева задержана заказчица убийства", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу".

Автор: "Кавказский узел"

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