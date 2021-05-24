Генпрокуратура сочла опасным для Гагиева суд в Северной Осетии

24 мая 2021, 10:56

В Верховный суд России направлена просьба изменить подсудность дела Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств, из-за угрозы безопасности участников процесса, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая стало известно о передаче в суд дела Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств в Северной Осетии.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийстве зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. В марте Мосгорсуд продлил арест Гагиева до 13 июня.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аслана Гагиева и направила материалы дела в Верховный суд России "для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности, в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Гагиев обвиняется в руководстве преступным сообществом, создании трех банд в качестве структурных подразделений этого сообщества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также организации шести убийств, отмечается в публикации, размещенной на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, уголовное дело 12 членов группировки Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано из Северной Осетии в Московский окружной военный суд также по просьбе прокуратуры. Перед этим следствие попросило Верховный суд определить территориальную подсудность дела, поскольку в родной для многих участников группы Северной Осетии проводить процесс сочло небезопасным. По версии следствия, на счету группы Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московской области. Обвиняемые отказались от суда присяжных.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Аслана Гагиева.