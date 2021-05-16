Дело Гагиева дошло до суда

16 мая 2021, 08:28

В суд передано дело Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств в Северной Осетии в 2012-2013 годах.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд и шести убийств, в том числе владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника. Он находится под стражей, срок его ареста в декабре 2020 года был продлен.

Уголовное дело 12 членов группы Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано в Московский окружной военный суд ради безопасности участников процесса. Участники группы Гагиева отказались от суда присяжных. По версии следствия, на счету группы Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московской области. Их жертвами, в частности, считаются начальник Северо-Осетинского УБОП МВД России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Виталий Караев.

Первое уголовное дело главы банды Гагиева передано в суд, сообщила 15 мая "Основа". Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийств в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийстве заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей республики: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова.

"Кавказский узел" также писал, что 25 ноября 2012 года была обстреляна машин Таймура Кадзаева, он погиб, а его пассажирка Заира Савхалова была тяжело ранена. Убийство предпринимателя Валерия Лалиева произошло 19 мая 2013 года, убийство Алана Торчинова 12 июня 2013 года. Участники похорон Торчинова, которые состоялись на следующий день, были обстреляны неизвестными.

Помимо них Гагиев подозревается еще в десятках убийств и покушений на представителей власти, предпринимателей и банкиров, указало издание.

В марте Московский городской суд продлил арест Гагиеву до 13 июня. "На заседании было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Аслана Гагиева на три месяца", – привёл 17 марта сообщение пресс-службы суда 15-й Регион.⁣⁣

Ранее Гагиев не признал, что руководил полусотней бандитов и организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже были осуждены.