Свалка мусора берегу реки в Нальчике близ горы Кизиловки . Скриншот сообщения https://www.instagram.com/p/CPsp4SoFbr3/

07 июня 2021, 07:14

Свалка мусора на берегу реки возмутила нальчан

На берегу реки в Нальчике близ горы Кизиловки регулярно возникает стихийная свалка мусора, указали местные жители в Instagram, потребовав наказать виновных.

Запись о свалке мусора в Нальчике была опубликована 5 июня на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 358 тысяч пользователей. На кадрах ролика показаны мешки с бытовыми отходами на берегу реки. "Мусор в районе моста на Кизиловку в Нальчике. Так и живём от субботника до субботника. Пора что-то делать с сознанием людей", – сказано в описании к видео.

На 07.05 мск 7 июня эта запись набрала 56,6 тысячи просмотров и 254 комментария. Часть их авторов потребовала ввести штрафы за стихийные свалки. "Наказывать штрафами нужно. Без наказаний ничего не изменится", – считает ratmir.kara. "Камеры надо ставить, и штрафы [ввести] большие", – заявил также dzhambulat_eneev_. "Вводить штрафы, и серьёзные", – высказала схожее мнение oksanakashieva. "Поставить камеры. Наказывать, штрафовать", – написала e.l.m.i.r.a.17. "Этих людей только штрафовать надо! Если детей даже не приучают до мусорки фантик донести, о чем речь вести? Бытие на таком низком уровне", – подчеркнула evaposnova9. "Только штрафные санкции, наш народ боится только потери денег! За детей штрафовать родителей", – предложил пользователь voronovasakinat.

"Люди у себя дома в подъездах сорят, просто по пути выкидывают обертки и бутылки не то, что в парках и на улице. Что сказать, видимо, нужен штраф рублем, а ещё лучше – исправительными работами, тогда быстро "воспитаются", – высказал схожее мнение пользователь mari_stom07.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Другая часть комментаторов заявила, что свалка мусора на этом месте возникает систематически. "Опять мусорка на том же месте! Каждый год одно и то же. Одни убирают, а другие выкидывают мусор! Может пора уже людям научиться отвечать за свои поступки?" – задалась вопросом khushtova07. "С сознанием ничего уже, видимо, не сделать. Пора камеры наблюдения ставить в проблемных местах ", – полагает пользователь bondd794. "Мусор вблизи моста, в речку скидывают плиты, из которых торчит проволока. С моста неприятно смотреть в русло реки, а когда родители там своих детей купают, это страшно", – подчеркнул пользователь brow_nalchik_.

Для того, чтобы не было в этом месте стихийной свалки, необходимо установить контейнеры, считает еще одна часть комментаторов. "Там стоят камеры безопасного города, прям у заправки, то есть эта территория просматривается, просто [надо] посмотреть, какая машина проехала и задержалась у моста. Это явно не легковая была", – полагает _mirzoev_alim_. "Просто поставьте мусорные баки. Явно отслеживать нарушителей никто не будет, так хоть место куда выбрасывать мусор будет", – высказался zalimkaramyzov. "Мусорные баки, наверное, нужно было поставить", – отметил aslanov7484. "На свалку чтоб отвести мусор надо заплатить, вот и мусорят, где попало", – возмутилась nagoeva5960.

"С сознанием людей ничего не поделаешь. У нас люди, где живут, там и сорят. Люди думают, что улица не имеет никакого отношения к ним. Хотя именно это и показывает, какие люди... Прям обидно наблюдать за этим", – написал пользователь mdo_t. "Загубили природу в КБР, своими же руками", – заявил пользователь zuhra1802. "Если мы каждый с себя не начнём соблюдать чистоту, то нашему красивому краю придёт конец", – подчеркнул пользователь kamni_kavkaza_.

"Это всё остаётся детям и внукам. Стыдобище", – заявила volikova_tatiyana. "Подрастающее поколение надо воспитывать в рамках родной культуры. Это намного сложнее организации субботников и охраны школ. Но это единственный верный путь", – считает manufactura_ts. "Ввести в школе часы экологии, и просто всем со школы долбить в уши, что это так нельзя и т.п." – написал kazbulat1985.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, 3 февраля нальчане заявили, что мусорки в городе часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, а 7 апреля в Instagram была опубликована заметка про кучи мусора около одного из местных детсадов.

Примечание:

"Жители Нальчика поддержали идею раздельного сбора мусора", "Нальчане сообщили о массовой вырубке деревьев", "Суд поддержал мэрию Нальчика в тяжбе с застройщиком".

Автор: "Кавказский узел";

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