Омбудсмен заявила о нарушении прав воспитанников приюта в Ниноцминде

05 июня 2021, 10:30

В соцсетях распространился ролик, на кадрах которого показаны воспитанники приюта в Ниноцминде, что нарушает их права на тайну личной жизни, заявил Минздрав Грузии. Из кадров видео следует, что руководство школы-интерната игнорировало нужды детей и нарушало их права, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле и мае руководство православной школы-интерната для детей-сирот Святой Нино в Ниноцминде, ссылаясь на Схалтинского архиепископа, не позволило сотрудникам офиса омбудсмена провести там мониторинг. Омбудсмен Нино Ломджария пожаловалась властям, и 3 июня сообщила, что расследуется сразу несколько уголовных дел о насилии в интернате. О жестоких наказаниях детей в интернате сообщалось и ранее, но власти не отреагировали, хотя должны были приостановить лицензию учреждения, указали грузинские правозащитники. 4 июня чиновники начали изымать детей из приюта.

Хотя в отчете народного защитника за 2015 и 2018 годы были отражены серьезные факты насилия в отношении детей, правительство Грузии не обеспечило доступ в это детское учреждение. По состоянию на 20 июня 2020 года в интернат в Ниноцминде не имел доступ ни один социальный работник Государственного агентства по опеке, сказано в заявлении народного защитника, опубликованного 7 мая на сайте ведомства.

В социальных сетях распространился видеоролик, на кадрах которого показаны воспитанники приюта в Ниноцминде. Их личности на видео узнаваемы, в связи с чем Минздрав Грузии обращается к журналистам с просьбой предотвратить распространение ролика в прессе, привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" заявление ведомства.

Министерство также указано на нарушение права детей на тайну личной жизни. Власти Грузии предпринимают меры для изъятия ролика из интернета. В приюте в Ниноцминде работает группа психологов Госагентства по опеке, сказано в публикации.

На кадрах видео видно, что воспитанники приюта находятся в тяжелом стрессе. Также из ролика следует, что руководитель учреждения не только игнорирует интересы детей, но и нарушает их права, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

"Народный защитник Грузии призывает министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и министерство внутренних дел Грузии незамедлительно обеспечить защиту несовершеннолетних <…>, начать расследование возможного факта психологического насилия и принять все эффективные меры для защиты интересов несовершеннолетних; обеспечить продолжение процесса помещения несовершеннолетних под альтернативную опеку", – привел вечером 4 июня на своем сайте заявление омбудсмена грузинский "Первый канал".

По данным омбудсмена, права детей нарушают не только в православных интернатах, но и в учреждениях, принадлежащих другим конфессиям. Так, в отчете омбудсмена за 2015 год говорится, что "воспитанники мусульманских пансионатов не сообщали о регулярном насилии, но признали, что иногда воспитатели кричат на них и прибегают к физическому насилию". В отчете также подчеркивалось, что в некоторых из этих заведений не соблюдаются гигиенические нормы, а на кухнях были обнаружены просроченные продукты, сообщается в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии".

Напомним, что ранее одиннадцать неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании.