Жителей юга России привлекла возможность медицинских туров в Грузию

05 июня 2021, 04:41

В России сохраняются ограничения на выезд через сухопутную границу, но граждане страны могут выехать в Грузию с направлениями на лечение и готовы воспользоваться этой возможностью. Высокое качество медицинских услуг в сочетании с низкими по российским меркам ценами делает медицинский туризм привлекательным направлением для жителей Северного Кавказа и других регионов, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. После открытия сухопутных границ власти Грузии ожидают увеличения числа туристов. Оздоровительные курорты Грузии завили, что готовы к приему иностранцев после открытия границ. Отели, оказывающие курортно-санаторные услуги, предупреждают гостей о необходимости соблюдать введенные в стране ограничения в связи с коронавирусом.

Российские туристы при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-теста могут посетить Грузию по суше или воспользовавшись авиарейсом с пересадкой. Когда будут прямые рейсы, каковы минимальные цены на перелет — рассказывается в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

В России до сих пор действуют ограничения, введенные 20 марта 2020 года Роспотребнадзором из-за пандемии. Сейчас самым удобным способом для россиян попасть в Грузию является медицинский туризм, отмечает автор Telegram-канала «Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия».

В Грузию через сухопутные границы из России могут выезжать люди с видом на жительство, рассказал Николай Левшиц корреспонденту "Кавказского узла". "Но самым простым решением для россиян, собирающихся в страну, может стать предъявление документов от принимающей медицинской организации в целях лечения. Или они могут прилететь в Армению [...] Из Еревана можно приехать в Тбилиси маршруткой», - сказал он.

Туристы из России выбрали лечение в Грузии после открытия сухопутной границы

Жительница Владикавказа Софи Гогаева рассказала, что с открытием сухопутных границ Грузии решила отправиться туда на лечение с ребенком, сказала корреспонденту "Кавказского узла" . «У ребенка есть проблема со здоровьем. Мы обратились к грузинскую клинику и ждем справки от них, чтобы отправиться на лечение. У него врожденное заболевание, мы проходили лечение в Москве и Санкт-Петербурге, результатом оказались недовольны. Решили попробовать пройти лечение в Тбилиси», - рассказала она.

Гогаева рассказала, что клиника запросила все исследования, УЗИ, снимки, анализы ребенка. "Ехать планируем после 18 июня", - пояснила она.

Среди прочих причин решающее значение для принятия решения отправиться в Грузию сыграли цены на медицинские услуги, которые намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, рассказала Гогаева.

Луиза Кокаева из Северной Осетии рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее есть опыт лечения в Грузии и она ждет разрешения на поездку. «Я была в Тбилиси до закрытия границ. Долго выбирала клинику для пластической операции. По отзывам выбрала самую подходящую и отправилась в Грузию. Все удачно прошло, я вернулась домой, но потом не смогла поехать в Тбилиси на повторный осмотр к врачу, потому что появились ограничения», - рассказала она. По словам Кокаевой, ей пришлось идти к врачу в Москве, чтобы убедиться, что постоперационный процесс идет нормально. «За это пришлось платить, а в Москве цены другие. За такой же осмотр в Тбилиси я бы заплатила в разы меньше. К тому же, постоперационные осмотры входили в стоимость лечения в моей клинике», - отметила она.

Анна Климова из Санкт-Петербурга признается, что использует медицинский туризм как способ попасть в Грузию. «У меня там любимый человек, и мы больше года не виделись. Он не может приехать в Россию, а я – в Грузию. Сейчас единственная возможность для меня оказаться в Грузии – отправиться туда на лечение. Мы обратились в санатории курорта Цхалтубо и ждем от них справки, где будет указано, что мне необходимы оздоровительные процедуры для поддержания здоровья. Очень надеюсь, что это будет достаточным основанием для грузинских таможенников, и меня не отправят обратно домой», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Наибольшей популярностью среди иностранцев пользуется бальнеологический курорт Боржоми. Курорт известен своими источниками минеральных вод, обладающими целебными свойствами, помогающими в лечении желудочно-кишечного тракта. В бальнеологическом курорте Цхалтубо посетителей привлекают целебные минеральные воды с содержанием азота и радона, которые применяются для ванн и ингаляций. Вода используется при лечении заболеваний конечностей, нервной системы, эндокринных заболеваний и нарушений обмена веществ.

Медпомощь в регионах Северного Кавказа уступает по качеству лечению в Грузии

Грузинская компания «Сансо Меди Туры», оказывающая медицинские услуги туристам, до пандемии принимала большое количество россиян, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» врач-консультант компании Нино Нанава. «После закрытия авиасообщения с Россией и пандемии, мы не принимали клиентов из этой страны. Хотя ранее в нашей клинике лечение получали большое количество граждан России. Их в основном интересовала стоматология и протезирование зубов, косметология, пересадка волос, коррекция зрения, лечение бесплодия, инвитро-оплодотворение», - сказала она.

По словам Нанавы, низкие цены и высокий профессионализм местных врачей играли ключевую роль для российских туристов. «Все клиенты отмечали, что выбрали нас из-за доступных цен. То есть они решали здесь проблемы со здоровьем и вдобавок к этому отдыхали [..] Как только границы будут полностью открыты, мы снова примем туристов из России, я не сомневаюсь», - уверена она.

Ксения Кишавури рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что долгое время занималась организацией медицинских туров в Грузию. После закрытия прямого авиасообщения с Грузией она оказалась в сложном положении и была вынуждена сменить род деятельности. «Тогда среди россиян очень популярны были грузинские лечебные курорты. Для больных артритами и прочими болезнями, связанными с опорно-двигательным аппаратом, есть курорт в Цхалтубо, магнитный песок в Уреки. Спрос был велик, а цены в разы ниже, чем на те же услуги в России», - сказала Кишавури.

Клиенты отмечали высокое качество медуслуг в Грузии по сравнению с регионами Северного Кавказа, рассказала она. "По отзывам от клиентов мы понимали, что медицинский туризм в Грузии и России не поддается сравнению. По ценам в Грузии очень дешево. Если в России можно найти сопоставимые с Грузией цены на медицинские услуги, то уровень значительно уступает", - пояснила Кишавури.

Ранее пользователи соцсети возмутились состоянием здравоохранения в Дагестане, указав на неправильную диагностику и поборы в медучреждениях. Жители региона вынуждены переезжать в Москву и Петербург ради лечения сложных заболеваний, а матери больных детей сами организовали в Махачкале реабилитационный центр, пригласив столичных специалистов, рассказывается в фильме журналиста Омара Магомедова. В другие регионы для подтверждения диагнозов и проведения операций также часто ездят пациенты из Чечни. Врачи в республике ошибаются и не гарантируют результат, сообщили местные жители, опрошенные "Кавказским узлом" в конце 2019 года. О такой тенденции заявили и подписчики Тумсо Абдурахманова, который раскритиковал чеченское здравоохранение.

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