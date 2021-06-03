Правозащитники сочли вынужденным видеообращение Татаева

03 июня 2021, 22:10

Житель Аргуна Акраман Татаев опроверг информацию о своем похищении и пытках под давлением силовиков, так как опасается за свою жизнь, предположили правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

"Кавказский узел" сообщал, что мать Акрамана Татаева Марем Саламова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал"* с просьбой помочь "спасти сына". Она заявила, что Татаев был похищен силовиками 23 апреля. Он подвергается жестокому обращению, истощен и находится на грани самоубийства, заявила мать по итогам встречи с сыном в отделении силовой структуры. При этом ему не предъявили никакого обвинения, официально он не арестован. В МВД, Следственный комитет и прокуратуру Чечни были направлены обращения с требованием провести проверку.

В начале июня были опубликованы два видеообращения Татаева, где он утверждает, что уже вернулся домой, а силовики не причинили ему вреда. Данные о своем похищении он назвал ложью, оскорбив при этом блогеров, распространявших информацию о нем. Это видео продолжило тренд на опровержение данных о похищении людей чеченскими силовиками, при этом местонахождение некоторых авторов таких видеообращений остается неизвестным до сих пор.

Такие обращения записываются из опасения еще больших проблем со стороны силовиков, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Не он первый, не он последний. Опасаться за жизнь стоит, и сейчас и стоило бы, если бы он не отказался от заявления о пытках. Ситуация такая, что правозащитники не могут никак обеспечить безопасность этим людям", - посетовала она в связи с заявлениями Акрамана Татаева.

Появление видеообращений, опровергающих факты похищений и пыток, правозащитница сопоставила с практикой отказа от адвоката.

"Отказ от адвоката - также очень опасная вещь. Потому что адвокат может что-то потребовать, довести какую-то информацию о разных ситуациях. Адвокаты порой в Чечне работают очень в жесткой альтернативе, потому что, если настаивать на чем-то, это может повредить человеку, но и закрывать глаза невозможно. Например, на одном семинаре адвокат из Чечни рассказывала, что она пришла на следственные действия и увидела человека со следами пыток. Но в протоколе это не было отмечено. И при этом сам задержанный сказал: "Сестра, подпиши, я этого больше не выдержу". Он сам уже подписал. И адвокат задала вопрос: что в этой ситуации делать? В обоих случаях — подписать фальшивый протокол или отказаться — это может навредить человеку", - указала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле депортированный из Франции Магомед Гадаев просил госзащиты из-за угрозы жизни, а когда силовики вместо этого увезли его в Чечню, отказался от адвокатов. В Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону. Видеоролик с Гадаевым лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что Татаев подвергся давлению, в том числе через родных и близких и с угрозой продолжения пыток. "Это очень сложно, когда человек заявляет, что его пытали, и он продолжает находиться в руках тех, кто его пытал, кто его бил. Он делает заявление - к правозащитникам обратился, к адвокату обратился. И когда адвокат уходит, правозащитники уходят, он в ИВС остается один на один с теми, кто его пытал. Они продолжают эти издевательства над ним", - отметил он.

Кутаев добавил, что такому человеку нельзя надеяться ни на прокуратуру, ни на суд. "Здесь нет ни одной стороны, которая хотела бы, пыталась бы защитить его. Все оправдывают преступления именно тех людей, которые совершают преступления - тех, кто пытает его. И вот в этом ограниченном положении, в ограниченном помещении, этот человек, когда видит, что кроме как его истязателей нет никаких других людей, помощи неоткуда ждать, вот тогда не всякий выдерживает напор преступников. Это очень тяжело", - резюмировал Руслан Кутаев.

Адвокаты по назначению часто игнорируют свои обязанности по защите, указал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла". "Адвокаты по соглашению ставят вопросы о защите. А государственные адвокаты - они такие же преступники, они покрывают тех, кто пытает. Вот почему эти люди отказываются и от адвокатов - это условие тех, кто пытает их. Они говорят: «Мы тебя дальше пытать не будем, мы тебе и срок минимальный дадим». Они обманывают. Но когда этот человек оказывается вне информации, когда реального доступа к нему и правозащитников, и независимых адвокатов нет, тогда они из него лепят то, что они хотят. Через это не каждый может пройти, в итоге в подавляющем большинстве отказываются и от адвокатов, и от услуг правозащитников", - сказал Кутаев.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.