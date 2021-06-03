Проверка итогов парламентских выборов началась в Грузии

03 июня 2021, 14:19

Повторный пересчет результатов голосования на выборах в парламент Грузии осенью 2020 года состоится на 20 случайно выбранных участках. Процесс пересчета будет транслироваться в прямом эфире, сообщил глава парламентской следственной комиссии Гиви Миканадзе.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре-ноябре 2020 года в Грузии в два тура прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов и получила 90 из 150 мандатов. Оппозиция заявила о подтасовке результатов и отказалась участвовать в деятельности парламента в первый же день его работы. Представители грузинской оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии подписали соглашение о проведении парламентских выборов и освобождении политзаключенных. Соглашение оговаривает условия для проведения досрочных парламентских выборов. Они состоятся в 2022 году при условии, что на осенних выборах в органы местного самоуправления "Грузинская мечта" не сможет получить поддержку 43% избирателей по пропорциональной системе.

Сегодня начался перечет итогов парламентских выборов на 20 случайно выбранных участках, который проводит временная следственная комиссия парламента, сообщил сайт парламента Грузии.

Его ведут 12 случайно выбранных профессионалов, процесс пересчета займет два дня и будет транслироваться в прямом эфире, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на председателя следственной комиссии парламента Гиви Миканадзе.

Следственная комиссия была создана в парламенте страны 17 февраля по инициативе правящей партии "Грузинская мечта" в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов. "Грузинская мечта" пообещала пересчитать голоса на части участков и, если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии, назначить досрочные парламентские выборы, проинформировал 13 мая портал "Новости-Грузия".

Напомним, оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказалась подписать соглашение о проведении парламентских выборов. После освобождения из тюрьмы лидера ЕНД Ники Мелии, за которого Евросоюз внес залог, "Единое национальное движение" решило вернуться в парламент, но отказалось подписать соглашение по выходу из политического кризиса.

В Грузии с осени проходили акции протеста с требованием повторных выборов в парламент. Так, 16 января протестующие попытались перекрыть дорогу в районе проведения съезда "Грузинской мечты", на котором новым председателем партии был избран Георгий Гахария. Полицейские задержали девять активистов, на них были составлены административные протоколы.

Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". Новости о выборах в Грузии собраны на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".