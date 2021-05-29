Мигранты из Узбекистана около вокзала Волжского. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

29 мая 2021, 01:57

Мигранты из Узбекистана пожаловались на трудности с пересадкой в Волгограде

Группа узбекских мигрантов отправилась 28 мая на родину из Волжского. Поезд из Волгограда был бы куда удобнее, а дорога обошлась бы дешевле, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" мигранты.

Как писал "Кавказский узел", в город Волжский 24 сентября 2020 года привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа, в том числе на территории Ростовской области, и ждали отправки на родину после начала пандемии коронавируса. С этого времени отправилось уже более десяти составов, в которых находилось почти по тысяче пассажиров. Но число желающих вернуться на родину остается большим. 19 марта жители Узбекистана, работавшие в Курске, рассказали, что переболели коронавирусом, однако из-за опасений попасть в больницу за медпомощью не обращались. Узбеки, которые трудятся в Москве, сообщили, что их бесплатно вакцинировали от инфекции.

 Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

28 мая в Волгоград стали съезжаться трудовые мигранты, из областного центра они затем отправляются на вокзал Волжского, откуда отправляются пассажирские составы в Ташкент. 

После полудня на площадке парковки такси и остановок маршруток у Центрального вокзала Волгограда стали собираться граждане Узбекистана, приехавшие из разных городов России. У всех приехавших было большое количество сумок и баулов. Люди пытались договориться с таксистами, многие в растерянности разводили руками, передал корреспондент "Кавказского узла".

Соня Ачирова. Фото: В. Ященко для "Кавказского узла".Сорокалетняя Соня Ачирова с трехлетней дочерью на руках ходила вокруг своего багажа, сложенного у станционного забора. На ее глазах были слезы, а рядом стояли два сотрудника охраны вокзала и по сотовым телефонам вызывали для нее такси. "Третье такси мне отказывает. Они просят две тысячи рублей за доставку в Волжский. Но это очень дорого, у меня таких денег нет. Они говорят, что много вещей – и багажник будет занят, и салон. А они рассчитывают на других пассажиров. Поэтому если только меня повезут, просят, чтобы я и за других оплатила", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ачирова рассказала, что она уроженка Ташкента, на родине продавала лаваш. По словам Ачировой, муж бросил ее с двумя детьми. Сын сейчас в Узбекистане с родителями, учится в школе, а дочка, которую она родила в  Перми, где работала поваром в кафе, живет с ней.

"Ребёнка в садик государственный не берут. Частный садик дорогой очень. Я нанимала нянечку русскую, но сейчас ее услуги подорожали, и я не могу их оплачивать. Все заработанные деньги тратила на себя. Ничего домой не отправляла. И теперь денег не хватает. Еду домой. Взяла по минимуму: одежда и еда. Получилось много сумок", – рассказала Ачирова.

Она сказала, что в кафе ее постоянно проверяли на ковид. "Тесты делала часто, в маске всегда ходила. Все было строго. Прививку не делала. Иностранцам ее не делают. Билеты на поезд в Ташкент купила на вокзале в Перми без проблем за 11320 рублей", – сказала мигрантка.

В это время припарковалось такси. Охранники стали уговаривать водителя отвезти Ачирову за тысячу рублей, но тот отказался и подъехал к другой группе узбекских граждан.

"Я так опоздаю на поезд. С ребенком на руках, с сумками. И в Волжском кто мне поможет сумки к перрону перетащить? Почему нельзя с волгоградского вокзала состав отправлять? Ведь это же будет всем удобно – и пассажирам, и сотрудникам поезда", – возмутилась она.

Супруги Ахмедовы. Фото: В. Ященко для "Кавказского узла".На другой стороне площадки укладывали в кучу свой багаж уроженцы Бухарской области супруги Зиед и Динора Ахмедовы. Зиед Ахмедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приезжал в Россию с детства, служил в армии в Подмосковье, а после окончания индустриального техникума работал на металлургических заводах сварщиком и резчиком. Последние три года Зиед трудился сварщиком на металлургическом заводе в Самаре. Он рассказал, что в прошлом году к нему приехала супруга, она устроилась на работу дворником. По словам Ахмедова, на родине их ждут дочери-тройняшки и сын-студент.

"Папа болеет. Сын заканчивает педагогический институт в Узбекистане. Без отца и мамы он не может сейчас", – пояснил он причины отъезда в Узбекистан.

Ахмедов рассказал, что на заводе его вакцинировали от ковид-инфекции, а жена не привита, и он опасается за ее здоровье. После того как супруги решат семейные проблемы в Бухаре, они вернутся в Россию, сказал он.

"Наверное, на завод в Самару вернусь. Мне там, когда уезжал, сказали: не уезжай, оставайся. Сказали, в любой момент тебя возьмем. Хорошо там платили, вовремя. И в семейном общежитии нам с женой одну комнату дали. Хорошо очень в Самаре", – рассказал Ахмедов.

"Все хорошо, но добираться в Волжский плохо. Нас земляки предупреждали о том, что с большим количеством багажа из Волгограда не уедешь – ни на маршрутке, ни на автобусе. И таксисты дорого берут. Кто-то частников заказывает заранее, а мы вот не смогли частника найти", – посетовала Динора Ахмедова.

В 18.20 мск у вокзала в Волжском парковались автомобили, нагруженные вещами трудовых мигрантов. Многие узбеки сидели в сквере, окруженные баулами и сумками. Проходить на вокзал никто не спешил, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Там душно. Тут посидим, подождем земляков на свежем воздухе", – сказал житель Узбекистана Бухрон. Он рассказал, что  работал в Краснодаре на стройке, а теперь с товарищем возвращается домой, в Наманган. Бухрон рассказал, что его брат в июне женится, и он везет свадебные подарки – разобранный электросамокат и наручные часы.

"Мы заказали машину в Краснодаре. Каждый заплатил по четыре тысячи рублей. Недорого, думаю. Я везу мало вещей. А у друзей много. Билеты купили  он-лайн без проблем. В Россию вернусь, буду работать у того же хозяина, он не обижал", – рассказал Бухрон.

Рядом на баулах сидел Азиз. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его жена пошла в магазин, чтобы купить в дорогу продукты. Азиз сказал, что его родители живут в собственном доме в пригороде Намангана. Сам он с супругой год работал на складе в Орловской области.

"В феврале сильно переболели ковидом. Плохо было. Задыхались. Нас положили в больницу, там уколы делали. Две недели лежали, но выздоровели и теперь не боимся болезни", – пояснил Азиз.

Посадка на ташкентский поезд в Волжском. Фото: В. Ященко для "Кавказского узла"."В Узбекистане климат хороший, а в России после ковида нам все еще плохо",  – пояснил он причины отъезда на родину. "Там дыни, арбузы, хурма. Мы там сразу выздоровеем", – рассмеялся Азиз.

По его словам, с покупкой билетов у него проблем не было – купил на вокзале в Орле.

Добираться из Волгограда в Волжский было сложно, посетовал Азиз. "Мы столько денег на переезд (из Волгограда) потратили. У нас много вещей. В маршрутке мы не можем с ними ехать. А там бы (на Центральном вокзале Волгограда) потихоньку перенесли бы вещи с перрона на перрон, и все", – сказал Азиз.

На въезде на привокзальную площадь дежурил патруль ГИБДД. На входе стояли двое полицейских. Еще четверо силовиков проверяли документы и билеты у рамок металлоискателей. В здании вокзала было мало людей – большая часть пассажиров ожидала прибытия поезда на перроне, где были свалены в кучи сумки и баулы. По перрону прохаживались сотрудники Росгвардии. Состав прибыл за три часа до отправления. Пассажиры стали занимать места в вагонах. По данным сайта РЖД, к 19.00 мск (28 мая) было раскуплено больше половины билетов.

"Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории России и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", –  рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Приволжской РЖД Наталья Логутенкова.

Поезд отправился в 20.50 мск (28 мая).

Примечание:

"Власти Волжского установили палатки для мигрантов из Узбекистана во дворе мечети", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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