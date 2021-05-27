Защита упрекнула в предвзятости суд по делу о смерти Сутуги

27 мая 2021, 07:59

Суд необоснованно освободил из-под стражи обвиняемых по делу о смерти антифашиста Алексея Сутуги, это решение обжаловано, рассказала адвокат Светлана Сидоркина. Драка, в которой пострадал Сутуга, была бытовым конфликтом, предположили один из его друзей Алексей Полихович и историк Ярослав Леонтьев.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября 2020 года известный антифашист Алексей Сутуга скончался в больнице в Москве, куда был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным полиции, его избили четверо уроженцев Чечни, они были задержаны и заключены под стражу. В драке участвовали и уроженцы Ингушетии, а причиной конфликта стала мелкая кража из магазина, к которой Сутуга в действительности не имел никакого отношения, сообщили активисты "Автономного действия". Они предположили, что кражу мог совершить кто-то из компании, в которой находился Сутуга, а участники избиения сочли оскорбленной жену одного из них, продавщицу магазина. 21 мая суд отказался продлевать арест четырем обвиняемым по делу о гибели Алексея Сутуги и выпустил их из СИЗО.

Правозащитный центр "Мемориал"* ранее признал антифашиста Алексея Сутугу политзаключенным. Сутуга в последние годы жил в Москве, зарабатывал на стройках, ремонтных и монтажных работах. Он участвовал в различных творческих проектах, в частности, в спектаклях "Театра.doc", незадолго до смерти вышла его книга "Диалоги о тюрьме". На Украине у него остался сын-третьеклассник.

24 мая защита обжаловала решение суда об изменении меры пресечения обвиняемым по делу о смерти Алексея Сутуги, сообщила адвокат Светлана Сидоркина. Жалоба на изменение меры пресечения направлена в тот же Мещанский суд, откуда жалобу и материалы дела должны переправить в Мосгорсуд. Когда состоится слушание по жалобе пока неизвестно, пояснила она.

Изменение меры пресечения по этому делу – это уникальный случай за всю ее двадцатилетнюю практику, заявила Сидоркина. "У [обвиняемых] не было ни работы, ни постоянного места жительства, они сами – уроженцы другого региона. Одного этого факта обычно хватает, чтобы оставить меру пресечения без изменения, а здесь это не было учтено. Поэтому у меня возникли серьезные сомнения в беспристрастности суда", – сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Расследование дела началось сразу после драки, в которой пострадал Алексей Сутуга в ночь на 23 августа 2020 года, носившей бытовой характер, добавила Сидоркина. "Первоначально, когда Сутуга еще был в больнице, дело в отношении четверых задержанных расследовало Красносельское ОВД. Когда же он умер, дело переквалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и передали в мещанский отдел Следственного комитета. За время следствия были проведены две экспертизы: первая по больничным документам, которая показала, что смерть наступила от повреждений, полученных при падении на асфальт, то есть не связанных с теми повреждениями, что ему нанесли во время драки", – рассказала адвокат.

Вторая экспертиза подтвердила выводы первой, пояснила она. "19 февраля меня и мать Алексея Сутуги Ольгу Николаевну вызвали в Следственный комитет, чтобы рассказать о результатах экспертиз. Поскольку смерть наступила от удара об асфальт, то единственное, что могли инкриминировать [обвиняемым] – причинение смерти по неосторожности. Было сказано, что [сотрудники Следкома] передадут дело в Мещанскую прокуратуру, а она решит вопрос о подследственности", – пояснила защитник.

Затем, по ее словам, на в течение трех месяцев ни ее, ни мать Сутуги не уведомляли о каких-либо действиях прокуратуры и следствия. "13 мая я написала письменное ходатайство в Следственный комитет с просьбой осведомить меня о ходе дела. И 19 мая следователь вновь пригласил меня и Ольгу Николаевну и мы узнали, что у одного из обвиняемых – Гулова, обвинение переквалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и его дело, выделенное в отдельное производство, передано для расследования в Красносельское ОВД", – отметила Сидоркина.

Часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы. Часть 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

При этом обвинение ему еще предъявлено не было, все четверо продолжали оставаться обвиняемыми по статье 111 УК РФ и ОВД вышло с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. В суде представитель прокуратуры возражал против просьбы следствия о продлении сроков содержания под стражей. Поскольку, по его словам, "изменились обстоятельства". Под этим он имел в виду новое обвинение Гулову, хотя ему еще не предъявили новое обвинительное заключение, а у трех остальных оставалось прежнее обвинение, рассказала адвокат. "И хотя налицо была смерть человека, к которой эти люди были причастны, пусть даже и косвенно, суд изменил меру пресечения", – подчеркнула она.

Драка, в которой пострадал Алексей Сутуга была бытовым конфликтом, полагает журналист ОВД-инфо и один из друзей Сутуги Алексей Полихович. "Справедливое наказание для виновных в смерти друга это важно, но оно само по себе не вернет друга. Имея некоторый опыт взаимодействия с уголовной системой, я был уверен, что люди, оказавшиеся в СИЗО, получат в итоге сроки и уедут в колонии. Не то, чтобы я прямо этого желал – скорее мне казалось, что это обыкновенный ход вещей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что был удивлен решением суда. "Все мы оказались крайне удивлены произошедшим. На фоне разных преследований за разные несерьезные действия – да и самому Леше давали большие сроки по статье о хулиганстве, где не было погибших никаких – люди, чьи действия привели к смерти человека, уходят до суда из изолятора. К политическим активистам, в том числе к антифа, государство обычно не бывает так благосклонно " – отметил Полихович.

В смерти Сутуги нет политической составляющей, также считает историк Ярослав Леонтьев. По его мнению имел место бытовой конфликт. " [Обвиняемым была изменена мера пресечения потому, что] окружению [Сутуги] не удалось организовать достаточно резонансную общественную компанию, как это было в случае с убийством, например, Никиты Белянкина, кстати, тоже начинавшего в качестве участника антифа, или в случае с более ранним убийством фанатов Юрия Волкова и Егора Свиридова", – сказал Леонтьев корреспонденту "Кавказского узла".

Также он усомнился, что смерть Алексея Сутуги могла быть результатом мести. "Просто именно широкая общественная компания, включая методы прямого действия, могла побудить власть и органы дознания не менять меру пресечения. Но, боюсь, что после дела "Сети" и широкой зачистки оппозиции в целом, просто нет сил и возможностей организовать такую компанию поддержки потерпевшей стороны", – добавил Леонтьев.

Напомним, что бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин был убит в Подмосковье в ночь на 2 июня, после того как вмешался в драку возле одного из кафе в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, и сам получил удар ножом в область сердца, от которого умер. По делу об его убийстве обвинены девять человек.

Болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Егор Свиридов был убит 6 декабря 2010 года во время массовой драки. 11 декабря 2010 года после акции в его память в Москве начались беспорядки, в ходе футбольные фанаты нападали на выходцев с Кавказа. 23-летний Юрий Волков скончался от ножевого ранения по время драки между москвичами и уроженцами Чечни в ночь на 10 июля 2010 года.

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