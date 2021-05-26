Линия электропередачи в Суговушан от Тертерской подстанции. Фото пресс-службы ОАО «Азершиг» https://azerishiq.az/xeberler/oao-azerishyg-otchitalos-o-shirokomasshtabnykh-rabotakh-v-beylagane-i-agdzhabedi

26 мая 2021, 09:19

Азербайджанские энергетики отчитались о подаче света в Суговушан

Энергетики завершили проведение линии электропередачи в Суговушан от Тертерской подстанции, после чего было восстановлено электроснабжение села, рапортовал азербайджанский энергооператор "Азершиг".

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января Азербайджан анонсировал запуск двух ГЭС в Суговушане (армянское название Мадагиз – Прим. "Кавказского узла"), за счет которых планируется обеспечить электричеством прилегающие районы.

Азербайджанский энергооператор "Азершиг" завершил проведение линии электропередачи в поселок Суговушан, обеспечено электроснабжение населенного пункта, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на "Азершиг".

Электроснабжение в Суговушан подается по 35-киловольтной ЛЭП от Тертерской подстанции. Также во внутренней электросети поселка был проведен ремонт воздушных линий электропередачи и проложены новые кабели, пишет сегодня Trend.az со ссылкой на "Азершиг".

Напомним, что после передачи части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану в непризнанной республике возник дефицит электроэнергии в результате потери большинства ГЭС из-за обстрелов во время эскалации конфликта. Власти Нагорного Карабаха призвали жителей экономить электричество, "чтобы избежать перегрузок ".

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Результатом осенних боев стала утрата Степанакертом контроля над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе".

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