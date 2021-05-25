Власти Грузии анонсировали открытие сухопутных границ

25 мая 2021, 13:15

С 1 июня сухопутные границы Грузии будут открыты для иностранных граждан, имеющих справку об отрицательном тесте на коронавирус, решили сегодня власти страны.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что власти Грузии планируют открыть сухопутные границы страны. По словам министра экономики Натии Турнава, для пересечения сухопутных границ решено ввести те же правила, что и для въезда в страну воздушным путем: человек должен предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста за 72 часа, предшествовавшие поездке, а в случае если планирует пробыть в Грузии длительное время, то должен сдать повторный тест на коронавирус в течение трех дней.

Российские туристы могут посетить Грузию только при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-теста , но единственным реальным вариантом попасть в страну являются авиарейсы с пересадкой, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Сухопутные границы Грузии решено открыть для иностранных граждан с 1 июня, решил сегодня межведомственный совет, в который входят члены правительства, эпидемиологи и врачи.

Совет уточнил, что въехать в Грузию смогут иностранцы, у которых есть справки о прохождении полного курса вакцинации и о пройденном ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Гость страны также может предъявить только отрицательный ответ на ПЦР-тест, но в этом случае уже в Грузии ему придется пройти еще один ПЦР-тест в течение трех дней, сообщает "Новости-Грузия".

"Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывает лечение от COVID-19", - приводит издание слова главы оперштаба при межведомственном совете Георгия Гибрадзе.

О том, какие ограничения из-за угрозы распространения коронавируса действуют в Грузии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

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