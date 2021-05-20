Депутаты трех фракций призвали президента Нагорного Карабаха уйти в отставку

20 мая 2021, 20:34

Араик Арутюнян не выполнил свои обещания и руководствуется только желаниями властей Армении, заявили члены трех парламентских фракций Нагорного Карабаха и потребовали его отставки с поста президента.

Как писал "Кавказский узел", после подписания мирного соглашения России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе депутаты четырех фракций парламента Нагорного Карабаха потребовали отставки президента Араика Арутюняна. 16 декабря 2020 года Арутюнян прокомментировал требование оппозиции и заявил о готовности уйти в отставку и из политики "при первой же возможности", пообещав проведение внеочередных выборов, отметив при этом, что после войны Нагорному Карабаху "не нужен длительный этап политического напряжения и управленческой нестабильности".

Фракции "Справедливость", АРФ "Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха" парламента Нагорного Карабаха выступили сегодня с совместным заявлением, где озвучили требование к президенту Араику Арутюняну подать в отставку. Партии обвинили президента в распространении лжи, оскорблений, клеветы, делении на "своих" и "чужих", сообщило издание Yerevan Today.

В заявлении указано, что сразу после осенней войны четыре фракции парламента предложили руководителям Армении и Нагорного Карабаха подать в отставку для обеспечения эффективного кризисного управления страны. Арутюнян в конце 2020 года пообещал в своем послании проведение реформ, однако время показало, что "он не заинтересован выполнять достигнутые договоренности и руководствуется только исполнением желаний властей Армении", процитировал заявление "Sputnik Армения".

Представители фракций потребовали от Арутюняна покинуть пост президента выступить с заявлением о начале процесса подготовки к досрочным выборам. Также в заявлении приводится требование не поддерживать власти Армении на предстоящих досрочных парламентских выборах.

"Учитывая преобладающие общественные настроения среди населения Арцаха, мы требуем от действующего президента Нагорного Карабаха воздерживаться от любых шагов по поддержке действующей власти на предстоящих внеочередных выборах в Армении, а также от использования государственных ресурсов для этой цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте АРФ "Дашнакцутюн".

Араик Арутюнян пока не прокомментировал сегодняшнее требование оппозиции об отставке.

В своем заявлении от 16 декабря 2020 года Арутюнян назвал важнейшими задачами международное признание Нагорного Карабаха и восстановление его территориальной целостности. Он также пообещал, что власти будут решать вопросы возвращения пленных и социальные проблемы населения, сообщило в тот день РИА "Новости".

"Кавказский узел" также сообщал, что согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты парламента Армении 3 мая и 10 мая дважды отклонили кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, за этим, в соответствии с Конституцией Армении, последовал роспуск парламента. 10 мая президент Армении Армен Саркисян назначил выборы в парламент на 20 июня. Старт предвыборной кампании на парламентских выборах в Армении будет дан 7 июня, предвыборная кампания продлится 12 дней.