Фильм о подвиге жителей Бесленея заинтересовал зрителей в Москве

20 мая 2021, 02:17

Фильм "Подвиг милосердия" создан, чтобы исключить повторение таких трагедий, как Холокост, сообщил на показе кинорежиссер Аскербий Нагаплев. Обществу нужны художественные и документальные фильмы о Кавказе, снятые кавказскими авторами, считает режиссер из Кабардино-Балкарии Андзор Емкуж.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в филармонии Черкесска состоялся бесплатный показ фильма режиссера Нагаплева "Черкесия", приуроченный ко Дню черкесского флага.

Фильм Нагаплева "Черкесия" вышел в 2007 году. Затем с интервалом в два года стали появляться все новые и новые части черкесского цикла: "Адыгэ Хабзэ", "Чужбина", "Возвращение", "Черкешенка", говорится в сообщении на сайте фонда черкесской культуры "Адыги". Картины Нагаплева - "Черкесия" и "Черкесия. Хабзэ" посвящены истории и культуре черкесского этноса. Фильм "Черкесия. Чужбина" кинорежиссера Аскербия Нагаплева, презентация которого прошла в Майкопе в 2011 году, повествует о трагических страницах истории черкесов, которые в результате Кавказской войны XIX века оказались на чужбине - в странах Европы, Ближнего Востока, Турции, США, но за прошедшие полтора века сумели сохранить язык, культуру, обычаи и традиции своего народа.

В Доме кино в Москве 19 мая прошел показ документального фильма режиссера Аскарбия Нагаплева "Подвиг милосердия". Картина рассказывает, как евреи и адыги переживали свои трагедии, помогали друг другу, о подвиге жителей аула Бесленей в годы Великой Отечественной войны. В фильме показано, как черкесы в период оккупации немцами Северного Кавказа спасали от неминуемой гибели евреев, усыновляли и удочеряли еврейских детей и сирот, передал корреспондент "Кавказского узла".

Цель фильма – исключить повторение таких трагедий, как истребление еврейского народа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аскарбий Нагаплев.

Он убеждён в том, что посредством кино можно повлиять на сознания людей в лучшую сторону. «Моя деятельность в кино посвящена разным тематикам. Мы с командой снимали фильмы про диаспору, историю, культуру черкесов, лошадей, о черкешенке. В данном случае я обратился к теме трагедии еврейского народа, дабы освятить эти события, предостеречь людей, чтобы страшные события не повторялись вновь. Картина нацелена не только на увековечение памяти о подвиге милосердия, который совершали в годы войны простые люди, но и на сближение народов, пропаганду общечеловеческих ценностей, мира и толерантности», - сказал Нагаплев.

Чтобы снять фильм, режиссер изучал архивные материалы и общался со спасенными в период Великой Отечественной войны детьми и их родственниками. «В процессе работы над фильмом было переработано много архивного материала. Было много встреч с потомками спасённых и спасителей: в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее, в Израиле, в Москве», - отметил он.

Нагаплев затруднился выделить какой-то определенный сюжет, который ему особенно дорог. «Абсолютно все сюжеты в фильме трогательны», - подчеркнул он.

Фильм "Подвиг милосердия" будет также показан в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодаре, Израиле и США, отметил режиссер.

Коллеги оценили работы Нагаплева

Автор фильма "Невиновен", режиссер из Кабардино-Балкарии Андзор Емкуж считает достижением показ фильма "Подвиг милосердия" в Москве. «Несомненно, это успех. Выход кавказского кино во всероссийский прокат – это большое достижение. "Подвиг милосердия" – документальное кино, огромный труд режиссера, и его выход на московские экраны, действительно, большой шаг для кавказского кинематографа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что обществу нужны художественные и документальные фильмы о Кавказе. «Нам нужны фильмы, которые сняты кавказскими режиссерами, кавказскими студиями и творческими коллективами, чтобы мы могли рассказать миру о себе. По техническому оснащению мы уступаем Москве, европейским киностудиям, поскольку кавказское кино только встает на ноги. Но то, что у нас есть, мы могли бы рассказать, это лучше удастся именно кавказским режиссерам. Это важно также с точки зрения правильной подачи фильма с учетом эмоционального аспекта, традиций и исторических моментов», - отметил Емкуж.

Он сказал, что фильм не стал для него откровением. «Эту историю я знаю. Были некоторые документальные факты, которые для меня стали приятным открытием. Тем не менее, для многих зрителей этот фильм станет настоящим откровением. А что понравилось, что – нет, это уже мое субъективное мнение, и его я оставлю при себе. Есть, конечно, пожелания к некоторым деталям, например костюмам, монтажу. Но в общем фильм объёмный, информационный», - рассказал режиссер.

Емкуж считает, что "кино – это мощное средство для изменений в сознании людей". "Мир это давно понял. Некоторые страны, люди пытаются через кино влиять на сознание людей [...] Плохо, когда стравливают людей по национальному признаку. В фильме как раз говорится о том, что недопустимо истреблять людей из-за национальной принадлежности, убивать из-за этого. Кино может помочь донести эту мыль. Наша задача - сохранить традиционные устои, взгляды, семейные ценности вне зависимости от национальной принадлежности. Люди, которые связывают себя с этой профессией, должны понимать свою ответственность, они должны взвешивать свой каждый кадр, сцену, реплику актера. Мы и наша компания «Кавказфильм» всегда за мир во всем мире», - отметил режиссер.

Режиссеры с Кавказа не имели успеха в российском кинематографе только потому, что не создавались необходимые условия для их самореализации, считает доктор исторических наук, старший научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований Фатима Озова.

«Уже первый выпуск 2015 года основанной специально под мэтра А.Н. Сокурова кафедры режиссуры кино и телевидения в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова показал, что кавказская, в частности, черкесская, молодежь имеет значительный творческий потенциал, и ей есть что сказать не только кавказскому и российскому, но даже и мировому зрителю. Именно из творческой мастерской А.Н. Сокурова вышли режиссеры Кантемир Балагов и Анзор Емкужев, чьи фильмы получили широкое признание", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аскарбий Нагаплев – это энтузиаст из Майкопа, основавший много лет назад киностудию «Черкесия-фильм». "На его счету множество кинолент документального характера о черкесской культуре, узловых проблемах черкесской истории. И возникает вопрос: почему именно фильм о подвиге жителей аула Бесленей в годы Второй мировой войны, спасших детей из блокадного Ленинграда, вышел на московский экран? Наверное здесь несколько причин. Одна из них состоит в том, что жители Кавказа, которых обычно не очень-то охотно показывают на российском экране, продемонстрировали в этой истории не только мужество, но и достойное великой памяти милосердие и сострадание. И эта картина оказалась интересна столь широкому зрителю только в силу этой памяти со стороны еврейской общественности нашей страны и Израиля. А ведь среди этих детей были не только евреи», - сказала она «Кавказскому узлу».

Следует сказать, что это сострадание проявили жители одного из немногих черкесских аулов, уцелевших в ходе Кавказской войны и депортации черкесов в 1856-1864 годы рассказала Озоева.

"Жаль, что сама по себе древняя, самобытная и в высшей степени гуманная черкесская культура, породившая таких людей, как герои фильма «Подвиг милосердия», мало кого интересуют, иначе бы были востребованы и остальные фильмы Нагаплева», - отметила она.

Художественные и документальные фильмы о Кавказе нужны, так как "кино ныне стало еще более мощным инструментом формирования массового сознания, чем когда бы то ни было", - подчеркнула Озоева.

Зрители назвали фильм эмоциональным

Впечатлений очень много, не пожалела что попала на премьеру, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Амшокова после просмотра фильма. «Ком в горле стоял весь фильм, слез не смогла сдержать. То что сделали адыги, должно стать примером для всех людей. И самое главное, чтобы не было войны. Этот фильм появился очень вовремя», - сказала она.

«Я, конечно, много слышал о событиях тех времен, но не доводилось так подробно останавливаться на конкретных эпизодах помощи нашего народа еврейским семьям. Поэтому фильм стал для меня откровением. Много нового узнал для себя. Выдающаяся картина», - сказал корреспондент «Кавказского узла» Рустам Шкафутов.

По его словам, чем больше таких фильмов о кавказских народах, тем лучше будут люди понимать их. «Они раскрывают человеческие качества, показывают, какими являются живущие на Кавказе люди», - отметил Шкафутов.

Фильм стал откровением также для Заремы Киржиновой. «Гордость в первую очередь я испытываю за свой народ и его действия в те сложные для евреев времена. Фильм показал, что неважно, какой национальности человек. Если он нуждается в помощи, то ты должен оказать поддержку. Все рядом сидящие зрители плакали, фильм очень эмоциональный. Много новой информации», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Киржинова уверена, что подобные фильмы следует показывать в школах по всей России. «Все поймут, что война – это зло, нельзя воевать, если можно решать проблемы мирным путем. Я бы хотела побольше таких фильмов, рассказывающих о нашем народе. И обязательно надо помнить и чтить память жертв войны и людей, которые помогли евреям во время Велкикой Отечественной войны», - отметила Зарема.