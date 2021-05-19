Хабиб проигнорировал вызов на поединок с бойцом "Ахмата"

19 мая 2021, 11:47

Предложение дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову провести поединок в лиге "Ахмат" было сделано спонтанно, заявил глава Чечни. Слова Кадырова о Нурмагомедове не оскорбительны, уверены спортивные комментаторы. Хабиб проигнорировал вызов на бой.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая глава Чечни объявил, что готов выплатить Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за победу над бойцом клуба "Ахмат". При этом Рамзан Кадыров упрекнул дагестанского бойца в выступлениях под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), а не под флагом России или Дагестана. ""Факт остается фактом, он проект UFC. Я так считаю, и я думаю, что и он тоже согласится. Я не говорю, что Хабиб не чемпион, он чемпион", - сказал Кадыров. Пользователи Instagram указали, что Кадыров своими словами о Хабибе Нурмагомедове спровоцировал споры между чеченцами и дагестанцами, а желание главы Чечни устроить показательный бой сочли неуместным в дни обострения палестино-израильского конфликта.

К 11.47 мск 19 мая Хабиб Нурмагомедов не разместил на своей странице в Instagram никаких комментариев относительно недавних высказываний Кадырова и его предложения провести бой.

Комментатор ММА Вадим Фурсов считает, что заявления Кадырова о Нурмагомедове были сделаны спонтанно и не являются оскорбительными. "У Кадырова был прямой эфир, и кто-то из зрителей написал комментарий о том, что Хабиб «порвет любого в «Ахмате». Кадыров был вынужден оперативно реагировать. При этом речь идет не о том, что Хабиба побьет слабак, а о том, что Кадыров считает, что они сам очень сильные, и что «Ахмат» как минимум не уступает UFC. Я лично не вижу для Хабиба смысла драться в «Ахмате» - у него сейчас есть своя лига Eagle Fighting Championship, которую Хабиб активно развивает и продвигает, и было бы логичнее, если бы поединок был организован в ее рамках", - сказал Фурсов корреспонденту "Кавказского узла".

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он одолел американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру. Он объяснил это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, указано в биографии Хабиба Нурмагомедова, опубликованной на "Кавказском узле".

Кадыров действительно не задевал достоинства Нурмагомедова, но его предложение довольно провокативно, полагает главный редактор "Силы ТВ" Игорь Рязанцев. "Лига «Ахмат» - одна из лучших в России и лучшая в Европе. Провокативность здесь в том, что Хабиб в этом году официально «завязал» с боями, и возвращаться после этого обратно очень сложно. Предложение подраться нужно рассматривать с учетом кавказской традиции, когда старшим отказывать не принято. Это такое предложение от которого очень сложно отказаться", - пояснил Рязанцев корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Кадырова - пиар-ход, у него нет конфликта с Хабибом Нурмагомедовым, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Мы были свидетелями того, как Кадыров дарил Хабибу Нурмагомедову дорогие подарки. Известно, что Кадыров относится к нему с уважением. Никаких оснований для ссоры у них нет. Это заставляет предположить, что этот скандал был задуман для привлечения внимания, так называемой "раскрутки". Я буду очень удивлен, если они через некоторое время не встретятся и не пожмут друг другу руки", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Хабиб Нурмагомедов находится с Кадыровым в дружеских отношениях. После громкой победы в 2018 году над Конором Макгрегором он получил от Фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил лично Рамзан Кадыров. Пользователи соцсетей тогда высказывали сожаление по поводу близкого общения спортсмена с главой Чечни, а также с президентом Владимиром Путиным. В 2019 году, когда произошел конфликт из-за чеченских дорожных знаков на границе Чечни и Дагестана, Нурмагомедов возложил ответственность за противостояние на дагестанскую сторону. Действия чеченских властей спортсмен не критиковал.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина объяснила слова Кадырова переменчивостью его настроения. "Известно, что у Рамзана Кадырова семь пятниц на неделе, и его хорошее отношение к кому-либо сегодня не гарантирует, что оно останется таким завтра", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа Московского института международных отношений Ахмет Ярлыкапов считает, что таким образом Кадыров решил продемонстрировать свое могущество. "Рамзан Ахмадович (хотя он вроде бы несколько сдал назад, заявив позже, что в слове «проект» нет ничего обидного) решил показать, что он может дать столько денег, что сможет заставить выйти на ринг даже Хабиба", - заявил Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров объяснился после резонансного заявления о Хабибе

Глава Чечни пояснил, что не подразумевал под словом "проект" ничего оскорбительного. "Проект - это не оскорбительное слово. Это значит, организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков… Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми - они ничего не говорят, а вы ерунду несете... Я говорю - да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его", - сказал Рамзан Кадыров 17 мая в прямом эфире на личной странице в соцсети Instagram.

"Спорт не связан с политикой и национальностью", подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что после завершения спортивной карьеры Нурмагомедов "создал свою организацию, лигу, у него свои бойцы, он занимается бизнесом". "Я просто к слову сказал. Если придет в нашу лигу, и нашей лиге будет реклама. Посмотрим, если будет 30:1 - еще лучше, может, 29:1… Какая разница? Если болеете, надо болеть по-мужски, не оскорбляя друг друга", - процитировало главу Чечни РИА "Новости".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.