Суд продлил меры пресечения волгоградским депутатам по делу о мошенничестве

19 мая 2021, 04:43

На полгода продлил суд запрет определенных действий бывшим депутатам городской думы Волгограда Евгению Щуру и Федору Литвиненко, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении еще одного бывшего депутата Алексея Зверева оставлена без изменений.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о мошенничестве с фиктивными ДТП в отношении волгоградских депутатов было возбуждено 12 декабря 2016 года. За 15 месяцев расследования число эпизодов уголовного дела выросло со 150 до более чем 500, сообщила в апреле 2018 года сотрудница Следственного комитета. 2 марта следствие отчиталось. что расследование дела завершено, ущерб от махинаций составил 84 миллиона рублей.

Центральный районный суд Волгограда 18 мая огласил постановление о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий на шесть месяцев до 11 ноября в отношении Евгения Щура и Фёдора Литвиненко, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Мера пресечения в отношении Алексея Зверева, Наталии Володиной и Максима Калашникова в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена судом без изменения, сказала она.

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Щура, Литвиненко, Зверева и их предполагаемых сообщников Володиной и Калашникова запланировано на 14.00 мск 26 мая, отметила руководитель пресс-службы.

Напомним, что, по версии следствия, обвиняемые создали через аффилированных лиц компанию "Верный выбор", которая через суд взыскивала с "Росгосстраха" компенсации за более чем 150 фиктивных ДТП. Сотрудники компании оформляли либо покупали у автомошенников фиктивные извещения о ДТП ("европротоколы", для составления которых не требуется участие сотрудника полиции), а затем, чтобы не предоставлять страховой компании автомобиль для осмотра, назначали дорогостоящие экспертизы в аффилированной организации, которая завышала стоимость ремонта машины. После этого необходимый пакет документов прикладывался к исковому заявлению, ответчиком по которому выступала страховая компания. Следствие называло в числе обвиняемых по делу депутатов волгоградской гордумы Алексея Зверева и Евгения Щура, а также их бывшего коллеги Федора Литвиненко. Одному из депутатов из кассы компании выплачено более 50 миллионов рублей, другому – более 40 миллионов рублей, а их бывшему коллеге - более 33 миллионов рублей, заявили в декабре 2016 года следователи.