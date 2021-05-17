Алексей Дымовский оправдан по делу о перевозке тротила

17 мая 2021, 19:52

Суд признал новороссийского активиста, бывшего майора полиции Алексея Дымовского невиновным в хранении тротила. Дымовский заявил, что потребует моральной компенсации за 10 месяцев ареста в изоляторе.

"Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2019 года бывший майор полиции Алексей Дымовский был арестован в Новороссийске по подозрению в перевозке тротила. Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики выбросили в овраг вместо того, чтобы уничтожить. 16 января Дымовский был обвинен по другой статье - в призывах к экстремизму. Следствие прибегло к политическим обвинениям, чтобы спасти разваливающееся дело о хранении взрывчатки, заявил адвокат. После того как из дела исчезли свидетельства невиновности Дымовского, защита добилась возвращения дела прокурору. Тогда же, в августе 2020 года, Дымовский был переведен из СИЗО под домашний арест.

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых пояснил, что едет добровольно сдать силовикам "тротил, при помощи которого <...> задумывал <...> привести народ к власти". По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, силовики задержали его, чтобы избежать ответственности за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Обвинение Дымовского по статье о призывах к экстремизму основано на видеоролике, записанном самим Дымовским еще в 2016 году, когда он и нашел тротил в лесополосе под Новороссийском. "Мне так и хотелось применить этот тротил", – говорит Дымовский, поясняя, что винил президента в продаже земель иностранным государствам и законах, "которые выпускаются против народа". "Но в какой-то момент я понял, что его нельзя в этом обвинить", – говорит Дымовский в кадре.

Сегодня суд принял решение прекратить уголовное дело против Алексея Дымовского. Спустя год и семь месяцев с него сняты все обвинения, поскольку суд пришел к выводу, что Дымовский действительно хотел сдать тротил добровольно.

Дымовский намерен добиваться моральной компенсации за 10 месяцев, проведенных в СИЗО, сообщила новороссийская "Наша газета".

Дело рассматривалось не по статье об экстремизме, а по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ), по которой Дымовскому грозило до пяти лет заключения, следует из приговора суда, копию которого с подписью судьи Есипко и печатью Октябрьского райсуда Новороссийска опубликовал сегодня Telegram-канал Baza. "Прекратить преследование и освободить Дымовского Алексея Александровича от уголовной ответственности", – говорится в документе, датированном сегодняшним днем.

В решении суда указано, что в последнее время Дымовский находился на свободе под подпиской о невыезде. Сегодня это ограничение с него сняли. Тротил массой 6,268 грамма, который проходил как вещественное доказательство, суд постановил уничтожить.

Дело Дымовского поступило в Октябрьский райсуд Новороссийска в октябре 2020 года, но неоднократно откладывалось по разным причинам, следует из картотеки на сайте суда. Информации о вынесенном решении там, по состоянию на 19.52 мск 17 мая, нет.

Дымовский считает, что рассмотрение дела намеренно затягивалось. "Суд признал меня невиновным, с меня сняты все обвинения. На это понадобилось больше полутора лет, хотя еще во время первых судебных заседаний было признано, что следствие велось с нарушениями УПК на низком профессиональном уровне. Меня должны были освободить сразу, но все целенаправленно затягивалось. Произвол в отношении меня я не оставлю без последствий. Иначе назвать ситуацию, когда я с группой журналистов вез выброшенные вещественные доказательства, в том числе и тротил, я не могу. <...> Я считаю, что все что случилось – это месть правоохранительных органов", – процитировал Дымовского "Коммерсант-Кубань".

Алексей Дымовский стал известен после того, как в 2009 году записал открытое видеообращение к премьер-министру и офицерам России о злоупотреблениях в полиции. Он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится в биографии Алексея Дымовского, опубликованной на "Кавказском узле".