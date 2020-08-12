Скриншот видео "Алексей Дымовский: мыслил убить Путина...", https://youtu.be/L9PyliNYXOg

12 августа 2020, 09:26

Алексей Дымовский освобожден из СИЗО

Защита убедила суд перевести под домашний арест Алексея Дымовского, обвиненного в хранении тротила и призывах к экстремизму. Дело, из которого исчезли свидетельства невиновности Дымовского, судья вернул прокурору, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года майор полиции Алексей Дымовский был арестован в Новороссийске по подозрению в перевозке тротила (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики выбросили в овраг вместо того, чтобы уничтожить. 16 января Дымовский был обвинен в призывах к экстремизму. Следствие прибегло к политическим обвинениям, чтобы спасти разваливающееся дело о хранении взрывчатки, заявил адвокат.

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил силовикам. "Сейчас мы направляемся в отдел [полиции] на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал [...] привести народ к власти", – говорит Дымовский на видео "Алексей Дымовский показывает мешок со взрывчаткой", размещенном в YouTube 14 октября 2019 года. По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, ее мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию, чтобы силовики не понесли ответственности за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Ранее адвокаты подтвердили планы Дымовского добровольно сдать взрывчатку и считают, что он может избежать наказания.

Октябрьский райсуд Новороссийска 11 августа отпустил Алексея Дымовского из СИЗО под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор проекта "Гражданин и полиция" Московской Хельсинкской группы Вадим Карастелев.

"Меня, как и других друзей и близких Алексея, не пустили на очередное здание суда по мере пресечения под предлогом антикоронавирусных мер. Однако судья принял решение перевести его под домашний арест после девяти месяцев нахождения в СИЗО Новороссийска. Он был отпущен под домашний арест в зале суда", – сообщил Карастелев.

Суд вернул уголовное дело прокурору из-за нарушений, о которых защитник заявлял на предварительном слушании, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дымовского Валерий Мельников. По словам адвоката, защите удалось донести до суда, что из дела, которое было направлено в суд, исчезли доказательства невиновности Дымовского – например, протоколы допросов двух свидетелей, водителя такси и человека, который снимал на видео, как Дымовский вез тротил.

"И диска с этим видео в деле не было. В видеоинтервью Дымовский заявляет, что собирается ехать в полицию, чтобы добровольно сдать взрывчатку", – сказал адвокат, добавив, что обвинение просило продлить срок содержания Дымовского в СИЗО.

Дата следующего заседания не указана в карточке дела Алексея Дымовского, размещенной на сайте Октябрьского райсуда Новороссийска.

Обвинение Дымовского по статье о призывах к экстремизму основано на видеоролике "Алексей Дымовский: мыслил убить Путина", записанном самим Дымовским еще в 2016 году, когда он и нашел тротил в лесополосе под Новороссийском. "Мне так и хотелось применить этот тротил", – говорит Дымовский в ролике, опубликованном на YouTube-канале "РА ТВ Новороссийск" 14 октября 2019 года. Дымовский высказал предположение, что президент причастен к продаже земель иностранным государствам и "законам, которые выпускаются против народа". "Но в какой-то момент я понял, что его нельзя в этом обвинить", – говорит Дымовский в кадре.

Напомним, Алексей Дымовский получил известность после того, как 5 ноября 2009 года выступил с открытым видеообращением к премьер-министру и офицерам России, заявив о злоупотреблениях в полиции. Он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится в биографии Алексея Дымовского, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Адвокат заявил о нарушениях в деле Дымовского", "Жена Дымовского рассказала о его голодовке в СИЗО", "Дымовский пожаловался на условия содержания в СИЗО".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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