Защита сочла новое дело против Дымовского уловкой следствия

28 января 2020, 23:34

Бывший майор МВД Алексей Дымовский обвинен в призывах к экстремизму за слова о Владимире Путине. Следствие прибегло к политическим обвинениям, чтобы спасти разваливающееся дело о хранении взрывчатки, заявил адвокат. Супруга Дымовского рассказала о его жалобах на условия в СИЗО Новороссийска.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года Алексей Дымовский был арестован в Новороссийске по подозрению в перевозке тротила. Дымовский утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг.

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил силовикам. "Сейчас мы направляемся в отдел [полиции] на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я задумывал [...] привести народ к власти", - говорит Дымовский на видео "Алексей Дымовский показывает мешок со взрывчаткой", размещенном в YouTube 14 октября 2019 года.

Новое дело основано на записанном Дымовским ролике

Алексею Дымовскому предъявлено обвинение по статье о призывах к экстремизму, ему грозит до пяти лет заключения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дымовского Валерий Мельников.

По его словам, соответствующие материалы были выделены в отдельное производство еще 16 января. Обвинение основано на видеоролике "Алексей Дымовский: мыслил убить Путина", записанном самим Дымовским еще в 2016 году, когда он и нашел тротил в лесополосе под Новороссийском, пояснил Мельников.

"Мне так и хотелось применить этот тротил...", - говорит Дымовский в ролике "Алексей Дымовский: мыслил убить Путина", опубликованном на YouTube-канале "РА ТВ Новороссийск" 14 октября 2019 года. Дымовский высказывает предположение, что президент страны причастен к продаже земель иностранным государствам и "законам, которые выпускаются против народа". "Но в какой-то момент я понял, что его нельзя в этом обвинить...", - говорит Дымовский в кадре. К 23.34 мск это видео набрало 1860 просмотров и 16 комментариев.

"Он там говорил, что ему хотелось применить этот тротил в отношении Путина Владимира Владимировича. Но он это сказал тогда, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме ("беспределу" в стране. - Прим. "Кавказского узла")", - пояснил Мельников.

Адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного. "Они поняли, что основное уголовное дело разваливается, и придумали другое, чисто политическое. Человек ехал в полицию сдавать тротил, никакого преступления он не совершал. В материалах дела фигурирует сотрудник ФСБ, который в 15 часов 14 октября 2019 года позвонил в дежурную часть и сообщил, что едет такой-то граждан с тротилом. Откуда ему это знать? В уголовной практике всего мира это называется провокатор", - указал Мельников. Он добавил, что жаловался в прокуратуру и следственный комитет на силовиков, задержавших Дымовского, когда тот сам ехал в отдел полиции.

Рассмотрение уголовного дела Дымовского в суде начнется через 10 дней, сообщил сегодня Мельников. "На предварительном заседании я планирую заявить ходатайство о прекращении уголовного дела по основному уголовному делу. Оснований для прекращения достаточно", - отметил Валерий Мельников.

Дымовский пожаловался на условия ареста

Жена Дымовского Анна Захарова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что два дня назад ей разрешили свидание с мужем. По ее словам, новое уголовное дело не стало неожиданностью для Дымовского.

Алексей Дымовский пожаловался на условия содержания в СИЗО и, как сообщила Анна Захарова, попросил супругу обратиться к руководству ФСИН и в генпрокуратуру с жалобой. "Он рассказывает про чудовищные антисанитарные условия в СИЗО. Там в одной камере с ним содержатся люди с открытой формой туберкулеза - им не оказывается никакой, даже примитивной медицинской помощи, - люди с ВИЧ", - сообщила Захарова. Она также отметила, что Дымовский жалуется на грязь и грибок в камерах.

По словам Захаровой, руководство СИЗО сочло ее жалобы необоснованными. "Я ему сказала, что своими глазами видела крыс, которые выбегают из отдела приема передач и бегут на улицу. Он сказал, что это все неподтвержденные факты, и я ничего не могу доказать", - сообщила Захарова.

Напомним, Алексей Дымовский стал широко известным после того, как 5 ноября 2009 года выступил с открытым видеообращением к председателю правительства и офицерам России, заявив о злоупотреблениях в полиции. Он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится биографии Алексея Дымовского, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".