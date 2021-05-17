17 мая 2021, 15:42

Бизнесмен Галстян освобожден из-под ареста по делу о поставках снарядов

Апелляционный суд постановил освободить из-под стражи Давида Галстяна, обвиненного в поставках армянской армии снарядов, оказавшихся непригодными на фронте.

Как писал "Кавказский узел", Давид Галстян был задержан 1 февраля, на следующий день суд в Ереване постановил заключить его под стражу. Служба национальной безопасности считает, что Галстян как председатель правления компания "Мостон Инжниниринг", причастен к махинациям с закупкой министерством обороны Армении устаревших снарядов. Давид Галстян не признает своей вины и настаивает, что следствие целенаправленно искажает факты.

Апелляционный суд Армении удовлетворил сегодня жалобу защиты и отменил решение суда первой инстанции о продлении срока ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Давида Галсятна Армен Арутюнян. По его словам, Галстян уже на свободе.

Давид Галстян настаивает, что, вопреки публикациям в СМИ, никогда не был советником министра обороны. В связи с этим он 9 марта подал к изданию "Радио Азатутюн" иск о защите чести и достоинства, передал 12 марта "Sputnik Армения".

Помимо Галстяна, по делу о злоупотреблениях при поставках оружия был арестован директор компании "Мостон Инжниниринг" Армен Багдасарян, что также вызвало возражения защиты. "Из самих данных предварительного следствия ясно видно, что Армен Багдасарян не имеет отношения к этой сделке, он вообще не владеет деталями этой сделки. Самими материалами дела обосновывается, что руководителем всего этого является Давид Галстян", - процитировало еще 19 февраля адвоката Армена Арутюняна "Радио Азатутюн".

Глава компании "Мостон Инжиниринг" Давид Галстян поставлял оружие Министерству обороны и при премьер-министре Николе Пашиняне, и при прежних властях. Галстян считает уголовное преследование местью со стороны конкурентов. 

Арестованный Галстян сегодня распространил заявление о том, что заинтересованные лица полностью посвятили себя реализации своей мечты о его размещении в топ-пятерку виновных. Имена этих «заинтересованных лиц» Галстян не назвал. "Незаконное уголовное преследование в отношении меня, вероятно, спонсируется или заказано людьми, которые, несмотря на все свои попытки во время войны, не смогли заработать миллионы долларов на поставках министерству обороны", - приводятся слова Галстяна в публикации.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям соглашения о прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Армянский офицер обвинен в госизмене", "Полиция заподозрила противника Пашиняна из Тавушской области в хранении наркотиков", "Суд отказался дать Кочаряну отсрочку для подготовки к выборам".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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