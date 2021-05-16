Второй за два дня конфликт со стрельбой произошел в Сочи

16 мая 2021, 12:12

Несколько молодых людей не поделили парковочное место в Адлере, один из них открыл стрельбу из травматического оружия, сообщило сегодня МВД. Инцидент произошел на следующий день после массовой драки со стрельбой в том же районе Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в произошла перестрелка на улице Бакинской в Адлерском районе. Одного из участников конфликта, 60-летнего мужчину, доставили в больницу с огнестрельным ранением ног. Полиция отчиталась, что установлены все участники массовой драки со стрельбой, часть участников конфликта задержана, уголовное дело против них возбуждено по статье о хулиганстве.

В Адлерском районе Сочи между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на парковке, расположенной на улице Гоголя. Инцидент произошел вечером 15 мая. По словам очевидцев, две группы человек устроили потасовку, кто-то из них открыл стрельбу из травматического оружия. Все участники конфликта задержаны, сообщили сегодня «Вести Сочи».

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщили в пресс-службе УВД Сочи. "На улице Гоголя в Адлерском районе Сочи произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из мужчин произвел выстрелы из травматического оружия", - процитировал сегодня сообщение ведомства ТАСС. Это второй за два дня конфликт со стрельбой в Адлерском районе Сочи, указано в публикации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 мая конфликт со стрельбой произошел у центрального городского парка в другом городе Краснодарского края - Кореновске. Три человека получили ранения, но подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде.

23 декабря 2020 года в Краснодаре в ходе погони за угнанным автомобилем был ранен инспектор ДПС. Трое человек, находившихся в машине, бросили ее и пытались скрыться, одного из них полицейским удалось задержать. В машине они обнаружили платежный терминал, похищенный из банковского отделения в Краснодаре в ночь перед инцидентом. Второго из трех подозреваемых полицейские задержали в Туапсе - он скрывался у родственников.