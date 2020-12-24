Задержан второй участник перестрелки с полицейскими в Краснодаре

24 декабря 2020, 13:24

Полицейские задержали в Туапсе второго из трех подозреваемых в краже платежного терминала, скрывшегося после погони со стрельбой в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря в Краснодаре в ходе погони за угнанным автомобилем был ранен инспектор ДПС. Трое человек, находившихся в машине, бросили ее и пытались скрыться, одного из них полицейским удалось задержать. В машине они обнаружили платежный терминал, похищенный из банковского отделения в Краснодаре в ночь перед инцидентом.

Горожане пожаловались на пробки, вызванные тотальным досмотром автомобилей в ходе операции "Перехват". Несмотря на погоню со стрельбой и ранение полицейского, инцидент стал поводом для критики силовиков в соцсетях. Пользователи Instagram заявили, что полиция уделяет недостаточное внимание уголовным преступлениям, зато охотно реагирует на нарушение масочного режима и пресекает акции протеста.

Сегодня полицейские задержали еще одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на отделение банка в Краснодаре - 35-летнего жителя Туапсинского района. Как утверждает МВД, первое время он скрывался в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе уехал в Туапсе и был задержан вблизи автовокзала.

"В настоящее время мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району", - говорится в публикации на сайте управления МВД по Краснодарскому краю.