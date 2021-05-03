Задержание подозреваемого в ранении трех человек в центре Кореновска. Кадр видео: t.me/krd_tipich_ru

03 мая 2021, 17:35

Участник перестрелки в Кореновске отпущен под подписку о невыезде

Полиция отчиталась о допросе подозреваемого в ранении трех человек в центре Кореновска. Достаточной мерой пресечения для него сочтена подписка о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", конфликт со стрельбой произошел 1 мая у центрального городского парка в Кореновске. Три человека получили ранения, стрелявший объявлен в розыск, отчиталась кубанская полиция.

Подозреваемый в стрельбе в Кореновске был задержан. Им оказался 21-летний житель станицы Платнировской, сообщил сегодня "Югополис" со ссылкой на Главное управление МВД России по Краснодарскому краю. 

Подозреваемый в ходе допроса сообщил, что стрелял из травматического пистолета, на который не имел документов и разрешения на ношение, проинформировала "Живая Кубань" со ссылкой на полицию Кубани.

На время проведения следствия подозреваемый в хулиганстве будет находиться под подпиской о невыезде, сообщила "Кубань 24".

На сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю и в Instagram-аккаунте ведомства на 17:30 мск не содержится информации об инциденте в Кореновске. Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.

Примечание:

"Задержанные после стрельбы на кубанском заводе отпущены под подписку о невыезде", "Семь человек задержаны после стрельбы на заводе "Кубанские деликатесы"", "Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов".

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