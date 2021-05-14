Граница Южной Осетии и Грузии. Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili

14 мая 2021, 17:23

Южная Осетия выдала Грузии осужденного за нарушение границы

Суд в Цхинвале приговорил гражданина Грузии Алана Джапаридзе к условному сроку за нарушение границы. Южноосетинские власти передали его грузинской стороне.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Сила в единстве" проводят акции около границы с Южной Осетией. Они указывают, что из-за продолжающейся бордеризации жители грузинских сел не чувствуют себя в безопасности. Активисты "Силы в единстве" создают угрозу пограничных инцидентов, предупредил, в свою очередь, 7 мая южноосетинский Комитет госбезопасности.

Сегодня грузинским властям был передан 45-летний Алан Джапаридзе, задержанный на границе 10 января, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии. Сегодня Цхинвальский районный суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к году условного лишения свободы, сообщил на своей странице в Facebook Комитет госбезопасности Южной Осетии.

На сайте Службы госбезопасности Грузии, по состоянию на 17.10 мск 14 мая, не появилось комментариев относительно данной информации. 

3 июля 2020 года "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности вооруженного конфликта.

Примечание:

"Отменен карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии при посещении Грузии", "Грузинские политологи поспорили о связи заявления ОБСЕ по России с санкциями Байдена", "Гражданин Грузии освобожден из цхинвальской тюрьмы".

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