Мэрия Тбилиси назвала невыполнимой просьбу ветерана улучшить жилищные условия

14 мая 2021, 11:42

Одинокий ветеран Второй мировой войны Николай Чуянов не согласился на предложение мэрии Тбилиси переехать в дом престарелых, сделанное после публикации видео "Кавказского узла" о жалобах ветерана на жилищные условия. Из городского бюджета оплачивать переоборудование частного жилья нельзя, пояснили в мэрии.

8 мая "Кавказский узел" опубликовал видео о живущем в Грузии ветеране Второй мировой войны Николае Чуянове, которому в конце мая исполняется 99 лет. Чуянов воевал на Ленинградском фронте, был радистом в штабе дивизии, пережил блокаду. За боевые заслуги он был награжден медалями, стал кавалером грузинского Ордена Чести. Чуянов живет в одиночестве в старом доме в центре Тбилиси, в его квартире нет ни газа, ни санузла.

Жена Чуянова скончалась десять лет назад, а сын уехал на заработки в другую страну еще в 1990-е, и связи с ним нет. Других родственников в Грузии у Чуянова нет. За ним ухаживает волонтер из лютеранской церкви, которая приходит к нему домой раз в месяц убирать квартиру, а из муниципальной столовой для малоимущих ему ежедневно приносят домой горячий обед. Кроме того, Чуянов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его периодически навещает хирург, наблюдающий за состоянием его здоровья, так как ветерану установили кардиостимулятор, и у него есть грыжа, которую не могут прооперировать из-за слабого здоровья.

Чуянов рассказал, что квартира, в которой он сейчас живет, раньше принадлежала ему, но он был вынужден продать ее, так как требовались деньги на лечение жены. Новый владелец квартиры живет в США, он разрешил ветерану жить в этой квартире до конца жизни.

К дому подведен газ, но его подачу в квартиру Чуянова отключили по жалобе соседей - они часто чувствовали запах газа. Газовики отрезали трубу. Соседи этажом ниже также против оборудования в квартире Чуянова туалета, так как боятся, что в случае протечки их жилье затопят канализационные стоки. В общем межквартирном коридоре есть общий туалет турецкого типа, но пользоваться им он уже не может много лет по состоянию здоровья - ветерану тяжело ходить. По квартире Чуянов передвигается при помощи двух палочек. Он приспособил под туалет контейнер, содержимое которого потом выливает в общий туалет.

"Мне приходится, как маленькому, пользоваться горшком. Я на протяжении нескольких лет несколько раз обращался в мэрию с просьбой сделать мне туалет, но мне его не делают, только обещают и говорят: "Все будет хорошо", - сказал ветеран.

По его словам, в общем санузле необходимо поменять пол, так как он дощатый, а доски старые и прогнившие. Кроме того, в квартиру нужно провести канализационные трубы, но сложность заключается в том, что подвести их нужно к общему туалету, расположенному в коридоре. Денег на это у ветерана нет. Сотрудники районной администрации, как отметил ветеран, ежегодно навещают его ко Дню Победы и хорошо знают о его жилищных условиях.

В районной администрации Чугуретского района Тбилиси корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что законодательство запрещает делать ремонт и улучшать условия на частной жилплощади, в том числе и качестве исключения. Тем более, что эта квартира не находится в собственности ветерана.

После обращения корреспондента "Кавказского узла" в районную администрацию ее сотрудники осмотрели квартиру ветерана. "Мы предложили Чуянову максимальную помощь, в том числе приобретение для него всех необходимых медикаментов и перевезти его на постоянное место жительство в пансионат для престарелых. Он нас поблагодарил, но отказался переезжать в пансионат, объяснив, что хочет жить в родных стенах", - сказала представитель пресс-службы районной администрации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по случаю Дня Победы ветераны Второй мировой войны получили от правительства Грузии по тысяче лари (около 290 долларов), а семьи погибших по 500 лари.