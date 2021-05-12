Массовые мероприятия на Ураза-байрам отменены в Кабардино-Балкарии

12 мая 2021, 19:57

В мечетях Кабардино-Балкарии 13 мая пройдут праздничные намазы, после них верующие будут отмечать Уразу-байрам в семейном кругу, сообщил представитель ДУМ Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", на праздничные богослужения верующим необходимо приходить со своими ковриками и использовать маски, заявило ДУМ Кабардино-Балкарии.

Ураза-байрам (Ид ал-Фитр) – празд­ник разговения в честь завершения поста в месяц Рамадан. В этом году он выпадает на 13 мая, сообщило ДУМ России. Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения). В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме.

13 мая во всех мечетях Кабардино-Балкарии состоится праздничная молитва, сообщил заместитель председателя ДУМ Кабардино-Балкарии Алим Сижажев. "После этого верующие будут праздновать Уразу-байрам в семейном кругу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Через имамов мечетей прихожанам сообщили, что в мечеть нужно приходить со своими ковриками, использовать маски, отметил Сижажев. По его словам, в связи с ещё не снятыми ограничениями из-за пандемии коронавируса отменены культурно-массовые мероприятия в честь праздника.

В месяц Рамадан Духовное управление мусульман при поддержке предпринимателей раздало 1000 пакетов с продуктами нуждающимся семьям. Также при поддержке ДУМ был проведен благотворительный ифтар (разговение) в женской колонии.

По данным оперштаба Кабардино-Балкарии на 6 мая, за сутки в республике выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 24 017. Скончались 457 человек. Лечение в госпиталях проходят 126 пациентов, 26 из них - в реанимации, говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram оперштаба.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".