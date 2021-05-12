Верующие во время молитвы. Абстрактная иллюстрация. Фото: Муса Садулаев, ЮГА.ру

12 мая 2021, 19:57

Массовые мероприятия на Ураза-байрам отменены в Кабардино-Балкарии

В мечетях Кабардино-Балкарии 13 мая пройдут праздничные намазы, после них верующие будут отмечать Уразу-байрам в семейном кругу, сообщил представитель ДУМ Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", на праздничные богослужения верующим необходимо приходить со своими ковриками и использовать маски, заявило ДУМ Кабардино-Балкарии.

Ураза-байрам (Ид ал-Фитр) – празд­ник разговения в честь завершения поста в месяц Рамадан. В этом году он выпадает на 13 мая, сообщило ДУМ России. Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения). В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме.

13 мая во всех мечетях Кабардино-Балкарии состоится праздничная молитва, сообщил заместитель председателя ДУМ Кабардино-Балкарии Алим Сижажев. "После этого верующие будут праздновать Уразу-байрам в семейном кругу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Через имамов мечетей прихожанам сообщили, что в мечеть нужно приходить со своими ковриками, использовать маски, отметил Сижажев. По его словам, в связи с ещё не снятыми ограничениями из-за пандемии коронавируса отменены культурно-массовые мероприятия в честь праздника.

В месяц Рамадан Духовное управление мусульман при поддержке предпринимателей раздало 1000 пакетов с продуктами нуждающимся семьям. Также при поддержке ДУМ был проведен благотворительный ифтар (разговение) в женской колонии.

По данным оперштаба Кабардино-Балкарии на 6 мая, за сутки в республике выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии - 24 017. Скончались 457 человек. Лечение в госпиталях проходят 126 пациентов, 26 из них - в реанимации, говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram оперштаба.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мусульмане юга России готовятся встретить Уразу-байрам", "Памятник христианскому святому разбит в Кабардино-Балкарии", "Анонс пропускного режима в Чечне встревожил пользователей соцсети".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 мая 2021, 22:18

12 мая 2021, 22:04

12 мая 2021, 21:05

  • Родные сообщили о депортации уроженца Чечни из Франции

    Уроженца Чечни Мансура Исмаилова задержали во Франции и депортировали в Россию, а теперь планируют передать чеченским силовикам, сообщила его супруга. Она опасается, что муж, перенесший тяжелую операцию и имеющий хронические заболевания, не сможет получать в России необходимую медпомощь, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

12 мая 2021, 20:38

12 мая 2021, 20:09

  • Ахра Авидзба оставлен под стражей

    Суд отказался перевести под домашний арест помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу, несмотря на его проблемы со здоровьем, указала адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи