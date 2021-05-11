Анонс пропускного режима в Чечне встревожил пользователей соцсети

11 мая 2021, 10:04

На въездах в Чечню в дни празднования Ураза-байрама запланирован пропускной режим и рейды для выявления незаконной перевозки пассажиров, объявили власти республики. Объявление обеспокоило пользователей Instagram, которые призвали озвучить подробности запланированных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", дни с 12 по 14 мая объявлены выходными в Чечне в связи с праздником Ураза-байрам (Ид ал-Фитр), которым 13 мая завершается месяц поста Рамадан.

Месяц Рамадан начался в этом году 13 апреля. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. На "Кавказском узле" размещены справки о Рамадане и празднике окончания поста Ураза-байраме.

Об ограничениях в связи с праздником Ураза-байрам министерство транспорта и связи Чечни объявило 9 мая. "Приближается один из самых светлых праздников Ийд аль-Фитр. Многие наши соотечественники, проживающие как в регионах России, так и за рубежом, приедут домой на праздничные дни. В этой связи мы ставим в известность всех, планирующих приехать, а после праздников выехать из Чеченской Республики общественным транспортом (автобусы и микроавтобусы), что в целях безопасности пассажиров министерством транспорта и связи ЧР совместно с управлением ГИБДД по ЧР на всех въездных постах республики будут проводиться рейды по недопущению незаконной перевозки пассажиров", - говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Также в сообщении указан номер телефона справочной автовокзала "Западный", по которому можно получить информацию "по межрегиональным автобусным маршрутам". Возможность оставить комментарий к этой публикации ограничена, и комментариев под ней, по состоянию на 09.55 мск, нет.

Это же сообщение опубликовано поздно вечером 10 мая на странице ИА "Чечня Сегодня" в Instagram. Оно проиллюстрировано фотографией вооруженных бойцов, осматривающих машины на дороге, с надписью: "На всех въездных постах ЧР в праздничные дни усилят пропускной режим".

Учредитель ИА "Чечня Сегодня" - государственное автономное учреждение "Информационное агентство "Чеченская Республика Сегодня", указано на сайте информагенства.

К 09.55 мск публикация набрала 797 отметок "нравится", под ней размещено 19 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Авторы комментариев, написанных на русском языке, пожаловались, что сообщение Минтранссвязи недостаточно информативно.

"Хотелось бы узнать, в чем будет проявляться это усиление?" – написал, в частности, konrad_karlov1ch. "Это только приезжающих из других городов касается?" – поинтересовался islam_musaev_akhmat.

"Как это понять – незаконный пассажир?" – задался вопросом ruslanbeng. "Что это значит, никому непонятно", – посетовал в ответ пользователь na_puti_ahmat_hadji.

"Непонятно!!!" – возмутился karat_2020. "Пишите ясно, что вы этим хотите сказать? Непонятно. За каждым словом вопросительный знак", – пожаловался пользователь zina_1709.

Сотрудники Минтранссвязи, по состоянию на 09.55 мск, не приняли участия в обсуждении. На сайте и в Instagram-аккаунте МВД по Чечне информация о рейдах и пропускном режиме также пока не опубликована.