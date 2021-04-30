Суд оставил волгоградского подростка в психбольнице

30 апреля 2021, 17:46

Калачевский райсуд Волгоградской области продлил сегодня срок содержания в психиатрической больнице обвиняемому в подготовке теракта школьнику, основываясь на выводах экспертизы о его невменяемости. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, был переведен из СИЗО в областную психиатрическую больницу №1 на хуторе Ложки. Постановление суда о переводе его в психбольницу не вступило в законную силу, указали мать подростка и адвокат.

В июне 2020 года 14-летний волгоградский школьник был арестован за изготовление самодельных бомб. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, заявил адвокат. Суд отправил школьника в психбольницу до вынесения приговора, защита обжаловала это решение. Подростка не отпустили из СИЗО, несмотря на то, что срок его ареста истек, а решение о переводе в психбольницу не вступило в силу, указал адвокат.

Заседание Калачевского районного суда Волгоградской области состоялось сегодня в актовом зале психбольницы №1, сообщил сегодня адвокат подростка Андрей Гордеев. "Рассматривался вопрос о нахождении моего подзащитного в психиатрической больнице. Следователь просил оставить подростка в больнице, обосновывая тем, что он опасен и есть заключение, что он недееспособен. Следователь заявил ходатайство, что необходимо дополнительное время, чтобы направить дело прокурору и в суд. На это время продлили следствие, и на это время требуется продление пребывания в лечебном учреждении. Следователь ссылался на заключение психолого-психиатрической экспертизы, что школьник опасен для общества. Исходя из документов, которые сегодня озвучил следователь, он считает, что это – мера пресечения. Хотя в Уголовно-процессуальном кодексе все меры пресечения перечислены, нахождения в больнице там нет. Но он при этом ссылается на постановление Конституционного суда, где прописывается, что вопросы продления, избрания, перевода в медучреждение рассматриваются по таким же правилам как избрание меры пресечения", – рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Подросток присутствовал на заседании суда без санитаров и конвоя, отметил адвокат. "После получения экспертизы о невменяемости подростка следователь заводил его к себе в кабинет в присутствии конвоя, и там ему не снимали наручники – опасались его. Когда мы рассматривали вопрос о перемещении школьника из СИЗО в лечебное учреждение, он находился в камере, был конвой, его сопровождали. Сегодняшнее заседание проходило в актовом зале, там присутствовали судья, секретарь, следователь, прокурор, адвокат и законный представитель. Конвоя и санитаров не было. Мой подзащитный сидел в пижаме ближе всех к судье. Получается, сегодня была демонстрация того, что никакой опасности от него не исходит, либо все те, кто убежден в его опасности, какие-то камикадзе, раз зашли к клетку к тигру", – подчеркнул Гордеев.

Выводы психолого-психиатрической экспертизы вызывают сомнение, отметил адвокат. "Невменяемость моего подзащитного, установленная экспертизой, вызывает сомнения, так как берет во внимание дневник подростка, который был написан, когда ему было 12 лет. И если говорить о высказываниях или картинках в дневнике, то его отношение к ним давно изменилось, но его продолжают оценивать на основании этих высказываний. К тому же суду была представлена не вся экспертиза, а всего четыре листа выводов", – сообщил Гордеев.

По словам адвоката, следователь сегодня представил суду только отрицательные характеристики подростка. "Среди них оказался фиктивный акт, составленный сотрудницей подразделения по делам несовершеннолетних о том, что 17 июня 2020 года инспектор пришла домой к моему подзащитному, и его мама пояснила, что в присутствии сына боится говорить о нем плохо, чтобы к нему не применили меры. Однако с 11 июня 2020 года он уже находился под стражей, мать подростка 17 июня находилась в Следственном комитете, никто к ней не приходил и никакие акты не составлял. Суд сегодня сослался на экспертизу, посчитав ее самым главным доказательством, при этом отказал в вызове и допросе лечащего врача – заведующего отделением, в котором юноша сейчас наблюдается. Врач мог бы разъяснить, нуждается ли школьник в лечении, какую помощь и в каком количестве получает", – отметил Гордеев.

Подростку сегодня были разъяснены его права, которые включают и право на ознакомление с материалами дела, однако этой возможности он лишен, отметил Гордеев. "Следователь окончил дело, дал нам возможность ознакомиться ( с материалами), а его этой возможности лишил. Судья счел, что согласно заключению экспертизы, мой подзащитный не может реализовывать свои процессуальные права, так как невменяем. При этом судья спрашивал его мнение и позицию по разным вопросам. То есть происходит галиматья несусветная. Если он невменяемый, то зачем его спрашивать, а если вменяемый, почему не дать дело почитать? Мой подзащитный отвечал сегодня на вопросы суда, говорил, что вменяемый и хотел бы защищать себя", – заявил адвокат.

Первоначальное решение о переводе подростка в больницу не вступило в законную силу и его обжалование намечено на 19 мая, отметил адвокат. "Судья сказала, что это так, но не представлено сведений, что решение о переводе отменено. Мы требовали отказать в удовлетворении ходатайства (следствия)", – сообщил Гордеев. По его словам, защита намерена доказать, что подросток вменяем и у него есть позиция, которая связана с тем, что он не готовился совершать тяжкое преступление, в котором его обвиняют.

В психиатрической больнице нарушаются конституционные права на обучение, так как в учреждении не организован учебный процесс, добавил адвокат. "В СИЗО он продолжал учиться, прошел аттестацию за третью четверть. А сейчас он не учится и не может закончить четвертую четверть, что может привести к тому, что он останется на второй год в восьмом классе. Суд сказал, что это не является предметом рассмотрения, с этим вопросом мы можем обращаться с жалобами в прокуратуру или в суд. Но пока мы обратимся с жалобами, учебный год уже закончится. Мы будем обжаловать сегодняшнее решение суда", – уведомил Гордеев.

На обращение к уполномоченному по правам ребенка Волгоградской области ответа пока не получено. "Никакой реакции нет", – сказал он.

25 апреля родители подростка направили уполномоченному по правам ребенка в Волгоградской области Нине Болдыревой обращение, в котором указали на необоснованность его содержания в больнице, а также указали, что, находясь в больнице, он не получает образование. "Закон не предусматривает ни одной уважительной причины для отказа от данного права [на получение образования]. Особенностью данного права является обязательность его реализации", – говорится в документе.

Мать подростка присутствовала сегодня на заседании суда. По ее словам, его итог был для нее ожидаемым. "По поводу решения суда мы не питали иллюзий", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Школьник продолжает заниматься самообразованием по учебникам, отметила мать. "С самочувствием у сына в порядке, жалоб нет. Мы передаем ему учебные пособия за восьмой класс, у него есть желание учиться, там этому не препятствуют. Одноклассники сына пишут мне, передают ему привет, спрашивают, как у него дела", – сообщила она.

Напомним, ранее подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Его родители настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными – подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.