Обжалован перевод обвиняемого в подготовке взрыва волгоградского подростка в психбольницу

12 апреля 2021, 21:30

Защита несовершеннолетнего школьника, обвиняемого в подготовке теракта, подала жалобу на решение суда о его переводе в психбольницу до вынесения приговора по делу. Подростка не отпустили из СИЗО, несмотря на то, что срок его ареста истек, а решение о переводе в психбольницу не вступило в силу, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года 14-летний волгоградский школьник был арестован за изготовление самодельных бомб, следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников. Убедительных доказательств, что подросток готовил подрыв школы и убийство двух человек, нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, заявил адвокат. На выводы экспертов повлияли необъективные суждения педагогов, указала мать школьника. Суд отправил школьника в психбольницу до вынесения приговора. Защита заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Родители подростка настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными - подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.

Защита волгоградского школьника подала сегодня апелляционную жалобу в волгоградский областной суд на решение суда о его переводе в психиатрическую больницу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Гордеев.

«В жалобе указано, что перевод производится из принципов гуманизма, но при этом суд не изучал экспертизу по сути, не учел нашу позицию о том, что к этой экспертизе имеется множество вопросов... мы считаем его (школьника) вменяемым и он сам так считает. А целью перевода его в психиатрический диспансер было создать видимость его невменяемости и не доказывать его виновность. В жалобе мы просим отменить решение суда, которое было принято 8 апреля. Лечебное учреждение не сможет его принять, потому что решение о переводе не вступило в законную силу», - пояснил он.

Адвокат отметил, что эта жалоба краткая и подана для того, чтобы соблюсти процессуальные сроки ее подачи. Он рассказал, что написал заявление на ознакомление с протоколами судебного заседания. «Полная жалоба будет написала после того, как я ознакомлюсь с протоколами. Скорее всего, на следующей неделе суд апелляционной инстанции назначит ее рассмотрение», - сказал Гордеев.

По словам адвоката, школьника должны были выпустить из СИЗО вечером 11 апреля. «Суд удовлетворил ходатайство о переводе обвиняемого из СИЗО в лечебное учреждение закрытого типа, а срок содержания его в СИЗО закончился 11 апреля. Больница не может его принять, потому что решение о его переводе не вступило в законную силу. По моему мнению, его должны выпустить из СИЗО, потому что в настоящее время содержание его там является незаконным», - рассказал Гордеев.

Адвокат отметил, что о незаконном содержании подростка в СИЗО он сообщил на горячую линию в прокуратуру, передал информацию через секретаря детскому омбудсмену, в Общественную наблюдательную комиссию.

По словам Гордеева, факт нахождения подростка с СИЗО подтвержден тем, что родители записались к нему сегодня на свидание, и оно состоялось. «Родители также ходили к руководству колонии, оно пояснило, что, по их мнению, он (школьник) там находится законно», - указал защитник.

Он также отметил, что на сегодняшний день у обвиняемого нет жалоб на бытовые условия содержания в СИЗО. «Лишения заключаются в том, что на он не может жить жизнью подростка, а находится в СИЗО. После того, как его вернули из Москвы из клиники Сербского, его поместили в камеру, где не было розеток, холодильника. В этой части нарушения были выявлены прокуратурой. Не подтвердили факт того, что там было очень холодно... но не подтвердить, ни опровергнуть это уже нельзя - много времени прошло с момента написания жалобы и получения ответа. Несколько дней ему не выдавали гигиенические средства, он сидел как в карцере. Нам ответили на это, что гигиенические средства выдаются в заявительном порядке, а с заявлением мой подзащитный не обращался. То есть они, с одной стороны, считают его взрослым – что он должен реализовывать свои права, писать заявления, с другой стороны – они заключили, что он невменяемый. Сейчас условия содержания у него в принципе нормальные, и он не жалуется, стойко переносит все трудности и лишения», - рассказал адвокат.

Гордеев пояснил, что еще знакомится с экспертизой, на основании которой школьника признали невменяемым. «В основу экспертизы положены протоколы допроса, в том числе несовершеннолетних одноклассников, друзей, учителей, в том числе матери - она находилась в таком психологическом состоянии, что подписала все, не читая. В экспертизе указано, что в ходе обыска в квартире моего подзащитного изъяты автоматы, пистолеты... Но они были изъяты у одного из свидетелей по делу, а в постановлении указано, что это его оружие. Эксперты исходили также из записей подростка, которые были сделаны за два года до указанных событий», - сказал адвокат.

Если апелляцию не удовлетворят, у суда будут основания не принимать показания школьника, считает адвокат. «Его позицию о том, что он не собирался делать то, в чем его обвиняют, тоже могут не принять», - сказал он.

Согласно экспертизе, изъятые бутылки с бензином и техническим маслом не являются «коктейлями Молотова», рассказал Гордеев. «В материалах дела эта экспертиза есть, но она не фигурирует в обвинении», - пояснил он.

Доводы о нарушении условий содержания подростка частично подтвердились, указала прокуратура отцу школьника в ответе от 31 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". С 26 февраля по 1 марта в СИЗО обвиняемый временно размещался в камерах, не оснащенных телевизором и холодильником, тогда как правила внутреннего распорядка СИЗО УИС подразумевают такие предметы в камерах для содержания несовершеннолетних в обязательном порядке, указано в документе. В камере, где находился подросток, отсутствовала штепсельная розетка для подключения электроприборов, несоблюдения температурного режима не зафиксировано, ответила прокуратура. В документе отмечено, что средства гигиены выдаются по заявлениям, такого от школьника не поступало.

Мать подростка Юлия рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня виделась с сыном в СИЗО. «На здоровье он не жаловался, ничего у него не болит, на условия тоже не жаловался. Сказал, что все хорошо сейчас у него, условия содержания хорошие, передачки наши получает. Ему всего хватает, он ничего не просит», - сказала она.

По словам Юлии, она объяснила сотруднице СИЗО, что срок содержания под стражей сына закончился, однако ей сообщили, что содержание подростка под стражей законно.

Юлия отметила, что жалоба на содержание сына в СИЗО передана уполномоченной по правам ребенка в Волгоградской области Нине Болдыревой и в прокуратуру.

Сыну каждый день «приходит куча писем», рассказала мать школьника. «Пишут знакомые, родственники, просто люди, которые его поддерживают. Ему написала актриса Лия Ахеджакова, учитель из республики Коми Никита Тушканов, которого уволили за одиночный пикет. Сын ему ответил», - сказала она.

Лия Ахеджакова в письме подростку, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", написала, что увидела в школьнике "родственную душу", что "за сочувствие к страдающим, неравнодушие и очень рано проснувшееся чувство гражданской ответственности" не ее часто "обрушивается гнев, а иногда и подлые провокации лжепатриотов". Ахеджакова указала, что сочувствует родителям подростка. «Для них огромное горе твоя незащищенность перед силой, обрушившейся на тебя», - написала она. Ахеджакова назвала подростка «очень рано созревшим человеком и гражданином».

"Я узнала об этом мальчике из СМИ, прочла статью в "Новой газете", и меня это потрясло", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Лия Ахеджакова.