Родители волгоградского школьника потребовали выпустить его из психбольницы

27 апреля 2021, 14:59

Волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, был переведен из СИЗО в психбольницу до того, как решение суда об этом вступило в силу, указали родители школьника в обращениях к главврачу больницы и детскому омбудсмену.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, был переведен из СИЗО в областную психиатрическую больницу №1 на хуторе Ложки. Постановление суда о переводе его в психбольницу не вступило в законную силу, указала мать подростка.

В июне 2020 года 14-летний волгоградский школьник был арестован за изготовление самодельных бомб. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, заявил адвокат. Суд отправил школьника в психбольницу до вынесения приговора, защита обжаловала это решение. Подростка не отпустили из СИЗО, несмотря на то, что срок его ареста истек, а решение о переводе в психбольницу не вступило в силу, указал адвокат.

Мать школьника сегодня направила главврачу областной психиатрической больницы № 1 Ольге Жигуновой обращение, в котором указала, что ее сын находится в лечебном учреждении незаконно, поскольку постановление суда от 8 апреля не вступило в законную силу. "Просим вас незамедлительно принять меры к тому, чтобы выпустить нашего сына из медицинского учреждения. О принятом решении просим в кратчайшие сроки сообщить любым доступным способом", - говорится в тексте обращения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Кроме того, 25 апреля родители подростка направили уполномоченному по правам ребенка в Волгоградской области Нине Болдыревой обращение, в котором указали на необоснованность его содержания в больнице, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать подростка.

В обращении к детскому омбудсмену родители сообщили, что рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда о переводе их сына в психбольницу намечено на 19 мая. Они сослались на статью 391 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой постановление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке либо в день решения по апелляционной жалобе. "Но в нарушение законодательства РФ нашего сына перевели в медицинскую организацию 14 апреля 2021 года, продержав его при этом в СИЗО-1 еще трое суток, не имея на то основания, так как срок содержания его под стражей закончился 11 апреля 2021 года в 24.00. Таким образом, с 14 апреля по настоящее время наш сын содержится в психиатрической больнице на основании не вступившего в законную силу решения суда", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Родители подростка указали также, что, находясь в больнице, он не получает образование. "Закон не предусматривает ни одной уважительной причины для отказа от данного права [на получение образования]. Особенностью данного права является обязательность его реализации", - говорится в документе.

"Мы жаловались Болдыревой сначала устно, разговаривали с еë секретарём и юристом... Мы им говорили и про образование. А теперь мы им отправили письменное обращение, так как лично меня Болдырева за 11 месяцев ни разу не приняла, ссылаясь на ковид (пандемию COVID-19. – Прим. "Кавказского узла"). Ждем очередную отписку. На помощь детского омбудсмена мы не рассчитываем, а все отписки потом пригодятся, потому что мы планируем подать жалобу в ЕСПЧ", - пояснила мать подростка.

По ее словам, они с мужем навещали сына 19 апреля. "Там пока все нормально. Звоним ему два раза в неделю, все в порядке, бронхит сыну вылечили, и больше никаких таблеток не дают. Мы собираемся опять ехать в Ложки, а эта поездка не ближний свет, занимает весь день, машины у нас нет, такси туда - две тысячи [рублей], и оттуда столько же, ещё и продукты, книги, средства гигиены. В прошлый раз мы потратили восемь тысяч - это 19 апреля было - и то нас возил адвокат на своей машине, мы только отдали ему за бензин", - рассказала женщина.

В больнице утверждают, что подросток находится там на законных основаниях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подростка Андрей Гордеев. "Сказали, что у них есть отметка, что постановление суда вступило в законную силу. Постановление может быть обжаловано в течение трех дней, оно было нами обжаловано 12 апреля – в первый рабочий день, а жалоба пришла в суд 14-го. Суд же 13 числа поставил отметку, что постановление вступило в законную силу, не дождавшись жалобы, поступившей в виде почтового перевода. Если бы была возможность отправить жалобу лично, придя в суд, вопросов бы не было. Но так как сейчас ковид (пандемия COVID-19. – Прим. "Кавказского узла"), мы лишены возможности сдавать все это нарочным, приходится отправлять все это почтой. А почтой, получается, жалоба пришла на два дня позже. Срок нами не пропущен, просто суд о поступлении жалобы узнал через 2 дня после того, как она была отправлена. В больнице мне сказали, что не могли бы содержать моего подзащитного незаконно на основании не вступившего в законную силу решения суда", - рассказал адвокат.

По словам Гордеева, он получил из областного суда извещение о том, что апелляционная жалоба принята и дата ее рассмотрения назначена на 19 мая. "То есть постановление не вступило в законную силу, нахождение моего подзащитного в больнице совершенно ничем не регламентировано. Думаю, теперь они должны разбираться – что делать с пациентом, который находится в больнице на основании не вступившего в законную силу постановления", - сказал юрист.

Сотрудник больницы воздержался от комментария корреспонденту "Кавказского узла", предложив направить официальный запрос на имя главврача. «Кавказский узел» запрос направил этот запрос.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, подросток был доставлен в больницу спецтранспортом УФСИН на основании постановления суда, которое вступило в законную силу 13 апреля. "Подросток находится на лечении в отделении принудительного лечения специализированного типа, его посещали родители и адвокат. Срок окончания лечения пациента определит судебная инстанция", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы облздрава.

Комментариями от уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области относительно слов матери школьника "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Его родители настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными - подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.