Обвиняемый в подготовке теракта волгоградский школьник переведен в психбольницу

15 апреля 2021, 20:22

Волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, переведен из следственного изолятора в психбольницу. Общественная наблюдательная комиссия и омбудсмен Волгоградской области не оказали никакой помощи семье подростка, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2020 года 14-летний волгоградский школьник был арестован за изготовление самодельных бомб. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников. Убедительных доказательств, что подросток готовил подрыв школы и убийство двух человек, нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, заявил адвокат. Суд отправил школьника в психбольницу до вынесения приговора, Защита подала жалобу на решение суда о его переводе в психбольницу до вынесения приговора по делу. Подростка не отпустили из СИЗО, несмотря на то, что срок его ареста истек, а решение о переводе в психбольницу не вступило в силу, указал адвокат.

Подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Родители подростка настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными - подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.

Мать подростка поехала сегодня с мужем в СИЗО, чтобы повезти сыну передачу. Сотрудница СИЗО сказала ей, что школьника уже увезли в областную психиатрическую больницу №1 на хуторе Ложки, сообщила мать школьника корреспонденту "Кавказского узла".

"Я спросила, на каком основании его увезли, ведь постановление суда не вступило в законную силу. Сотрудница СИЗО ответила, что не знает, по ее словам, апелляционная жалоба не поступала. Однако мы отследили трек - жалоба вчера была доставлена в суд. Мы были в шоке, нашли телефон психбольницы. Дозвонились временно лечащему врачу. Он подтвердил информацию, что сын доставлен к ним вчера, находится в карантинном блоке и получает медпрепараты, какие - сказать не может", - добавила женщина.

Сегодня матери удалось связаться с замглавврача психиатрической больницы. "Он сказал, что общался с ее сыном. Из СИЗО его доставили с температурой 37,9, поэтому поместили в карантин, провели тест на коронавирус, он отрицательный. Поставили диагноз "бронхит" и дали лекарство от бронхита. Замглавврача сказал, что психотропные препараты ему не выдавали", - рассказала она.

Ни Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), ни омбудсмен никак семье не помогли, отметила мать подростка. "Юрист омбудсмена сказал, что они работали на общественных началах, и это не в их компетенции. Омбудсмен по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева за 10 месяцев меня ни разу не приняла из-за пандемии. Я писала ей несколько раз обращения, нам пишут на них отписки через 30 суток", - сообщила женщина.

С 11 по 14 апреля сын незаконно находился в СИЗО, а с 14 апреля незаконно находится в Ложках, заявила мать подростка. По ее словам, делом сына занимается правозащитник Лев Пономарев*, рассказала мать школьника. Обращение Пономареву отвез член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов. "Пономарев звонил мне, мы разговаривали, я просила помочь, потому что в Волгограде никто помочь нам не может. Пономарев составлял сопроводительное письмо Москальковой по поводу нашего обращения", - сообщила она.

Перевода подростка в психбольницу ничто не предвещало, рассказал его адвокат Андрей Гордеев. "Особенно мы шокированы тем, что медучреждение все-таки его приняло без вступившего в законную силу решения суда. Завтра поедем в Ложки разговаривать. Обратились в ОНК с целью проверить законность действий больницы. В ОНК пояснили, что наделены такими полномочиями и могут проверить. Вчера ОНК была в СИЗО, мой подзащитный был там и ничего не предвещало перевода", - заявил Гордеев корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области отказались прокомментировать перевод подростка в лечебное учреждение. "Мы не комментируем такую информацию, она касается здоровья", - сказал корреспонденту сотрудник пресс-службы.

Обращение матери подростка передано уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, сообщил член федерального бюро партии "Яблоко" Александр Ефимов.

"Я передал обращение так, чтобы ускорить процедуру прохождения через административные и канцелярские барьеры. 13 апреля обращения переданы уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой, в Совет по правам человека при президенте РФ и в Московскую Хельсинкскую группу. Пономареву отправил обращение также 13 апреля, на следующий день он передал его со своим сопроводительным письмом Москальковой. Там содержится просьба обратить внимание на ситуацию и помочь преодолеть тот беспредел, который происходит. У человека закончилась мера пресечения. Вместо того, чтобы выпустить его домой помыться, поесть и отдохнуть три дня, а потом что-то делать в зависимости от вновь принятого решения суда, его абсолютно незаконно водворяют в психиатрическую лечебницу. Родители не просят противодействовать расследованию. Они просят помочь соблюдать закон", - сообщил Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Местная ОНК предпринимала "какие-то движения", когда подростка привезли из института Сербского и посадили в карцер, отметил Ефимов. "Я состыковал тогда родителей с ними и вопрос был молниеносно решен", - сказал он.

Перевод подростка в психиатрическую больницу "не останется без внимания федеральных органов", заявил Ефимов. "Я дойду с этим делом до самых больших людей в Москве, за все это беззаконие кому-то придется ответить. В этом деле все посыпалось. Экспертизы не подтвердили наличие взрывчатых веществ, мощность этого взрывного устройства – как маленькой петарды. Не подтвердилось, что горючие смеси - это коктейли Молотова. То есть ничего нет фактически. Стоит задача, когда все рассыплется окончательно, оставить его в психлечебнице, чтобы он, видимо, не рассказал, что с ним происходило все это время. То есть, выключить его как неудобного свидетеля должностных преступлений. Потому что тут сплошное превышение должностных полномочий со стороны правоохранителей", - подчеркнул Ефимов.

* включен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции "иностранного агента".