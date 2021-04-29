Правозащитники сочли приговор спортсмену Мамедзаде местью за поддержку оппозиции

29 апреля 2021, 19:55

Саид Мамедзаде своей открытой поддержкой оппозиции вызвал раздражение чиновников, прокомментировал приговор спортсмену правозащитник Тезехан Мираламли. Политзаключенных в Азербайджане стало меньше, но говорить о смягчении политики властей преждевременно, указали правозащитник Эмин Гусейнов.

Как сообщил "Кавказский узел", спортсмен Саид Мамедзаде был арестован по обвинению в хулиганстве в мае 2020 года. В партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что обвинение сфабриковано, и Мамедзаде преследуется по политическим мотивам. 28 апреля 2021 года Хатаинский райсуд Баку приговорил Мамедзаде к 3,5 года заключения.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее назвал приговор Мамедзаде "проявлением нового опасного тренда в политике властей". "Это может означать начало новой волны репрессий. После мартовского помилования, когда были освобождены порядка 40 политзаключенных, казалось бы, наметился новый тренд на смягчение. Но вот вновь политически мотивированный приговор. Мы Саида Мамедзаде после ареста признали политзаключенным. Но потом он был освобожден из-под стражи, и мы исключили его из списка. Но теперь он вновь пополнит ряды политзаключенных", - сказал ранее Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники не видят убедительных признаков усиления репрессий

Член неправительственной организации "Линия защиты" Тезехан Мираламли не исключил, что арест Саида Мамедзаде может стать началом новой волны репрессий.

"Мартовское помилование разочаровало. Несмотря на освобождение около 40 политзаключенных, более 100 человек, арестованных и осужденных по политическим делам, все еще в тюрьмах. Казалось бы, власти после помилования станут освобождать других по УДО. Но последовали новые административные и уголовные аресты. Так, по уголовному обвинению в незаконном обороте наркотиков арестован сторонник партии Народного фронта Азербайджана и бывший член "Мусават" Лачин Велиев. По 20 суток административного ареста получили Низамали Сулейманов и его племянник. Правда, случаи арестов носят единичный характер. Индикатором станут результаты судебных процессов по «карабахской акции». Сейчас продолжаются судебные процессы над 36 обвиняемыми, которые разделены на три группы. Там все фигуранты пока находятся на свободе. Если они получат реальные сроки, то это уже точно станет новым витком репрессивной волны", - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 15 июля 2020 года в Баку прошло шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. Их обвинили в умышленном причинении легких телесных повреждений, повреждении чужого имущества, нарушении общественного порядка и применении силы против сотрудника полиции. Рассмотрение дела началось в феврале. Подсудимые не признали себя виновными, а оппозиционеры указали на политические мотивы преследования обвиняемых.

Мираламли предположил, что дело Мамедзаде может быть и особым случаем, выпадающим из общего тренда.

"Спортсмены рассматриваются властями как каста, преданная им. Власть использует спорт, достижения атлетов для пропаганды своей политики, и в обмен на лояльность, мягко говоря, не обделяет их. А если кто-то «из своих» примыкает к оппозиционной деятельности, то его жестоко называют. Кроме того, приговор Саиду был приурочен ко дню рождения лидера ПНФА Али Керимли, телохранителем которого на общественных началах он был. То есть это был месседж сторонникам Керимли, чем может обернуться поддержка оппозиционного лидера, сближение с ним", - указал Мираламли.

Ранее сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана заявил "Кавказскому узлу", что "партийная принадлежность Мамедзаде не имеет никакого значения".

Однако член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана Новелла Джафароглу не считает, что приговор Мамедзаде говорит об усилении репрессий.

"В последнее время практически нет сообщений об арестах активистов по уголовным и административным делам. В марте были освобождены около 40 политзаключенных. В тюрьмах уже нет известных журналистов и оппозиционных лидеров. По делам остальных мы ожидаем от властей новых решений – амнистии или следующего помилования, а также использования механизмов УДО. Отдельные случаи арестов мы изучаем", - сказала Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуацию с правами человека не следует оценивать количеством арестованных активистов или журналистов, отметил директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"Аресты прекратились не из-за того, что власти стали проводить либеральную политику. Просто в результате многолетней политики систематических репрессий общество запугано. Конечно, когда нет протестных акций с политическими требованиями, не будет и арестованных. В стране нет атмосферы для свободы выражения, свободы собраний. Многие критики власти покинули страну. Интернет-ресурсы, где есть жесткая критика власти, заблокированы. Количество же политзеков власти регулируют в зависимости от политической конъюнктуры. Периоды «реакции» сменяются «оттепелями». Власти используют тему политзеков для торга с Западом, чтобы отвлечь внимание от других проблем в области прав человека – свободы выборов, расследования коррупционных скандалов, пыток в местах заключения", - пояснил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Защита настаивает на полной невиновности Мамедзаде

Защита обжалует приговор в 20-дневный срок после его вынесения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов. "На следующей неделе мы получим текст приговора на руки и в течение нескольких дней подготовим и представим апелляционную жалобу", - пояснил он.

Согласно фабуле дела, активист ранил ножом оппонента на почве спора, возникшего в автосервисе. Мамедзаде настаивает, что дело сфабриковано. По его словам, он "и пальцем не тронул" потерпевшего, а лишь сделал замечание в ответ на нецензурную брань и вступил в словесную перепалку.

По словам адвоката, защита будет настаивать на оправдании Мамедзаде. "Мы считаем, что в ходе судебного следствия вина Саида Мамедзаде не была доказана. Суд не провел объективного следствия. Следствие утверждало, что Мамедзаде якобы нанес ножевое ранение потерпевшему в руку. По данным судмедэкспертизы, у потерпевшего на руке была царапина, которая, предположительно, могла быть следом ножевого удара. То есть однозначного утверждения нет. Сами свидетели стороны обвинения в суде сказали, что не видели того, как Мамедзаде ударял потерпевшего ножом. При этом четырех очевидцев инцидента, которые дали нам показания, что Мамедзаде не ударял Руфата Меджидова ни ножом, ни чем-либо другим, суд отказался привлечь в качестве свидетелей", - сказал Садыгов.

Невиновность Мамедзаде подтверждают и записи с камер видеонаблюдения на автосервисе, подчеркнул адвокат. "Записи подтвердили, что событие преступления - нанесение ножевого ранения - вообще не имело места. То есть объективных доказательств в деле нет. Все построено на субъективных утверждениях следствия и показаниях так называемого потерпевшего", - заключил адвокат.

Суд также не принял во внимание смягчающие обстоятельства, указал Эльчин Садыгов. "Саид молодой человек, ему 35 лет. Он единственный кормилец в семье, в которой у него супруга, малолетний ребенок и пожилая мать. Статья «хулиганство» в УК - атавизм. Во многих демократических государствах за действия, которые у нас квалифицируют как «хулиганство», нет выносят не то что многолетних, но и многомесячных тюремных сроков", - отметил адвокат.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".