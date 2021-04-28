Ставропольские активисты сообщили подробности задержаний на акции в поддержку Навального

28 апреля 2021, 23:10

Силовики задержали во время шествия в Ставрополе 21 апреля не менее 30 человек, рассказал один из задержанных на акции Артем Гаврилов. Полицейские в отделении настойчиво требовали пройти дактилоскопию и предоставить данные с телефона, сообщил другой участник акции.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля силовики пришли домой к пятигорскому активисту Данилу Ворошину и задержали его. На следующий день суд в Пятигорске назначил Ворошину трое суток административного ареста.

21 апреля в Ставрополе участники акции пришли на место сбора, однако не стали пикетировать и митинговать из-за большого скопления полицейских. Фермер Михаил Шевченко вышел в этот день на одиночный пикет в Ипатово под лозунгом: "Не убий". На акции на Крепостной горе собралось порядка 200 человек, не считая сотрудников полиции, сообщил "Блокнот. Ставрополь".

Задержание 21-летнего безработного Даниила Ворошина прошло рано утром 21 апреля. В 06.30 мск в дверь постучали полицейские, они предъявили ордер на обыск в связи с тем, что в жилище, предположительно, хранится оружие либо иные опасные предметы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ворошин. Он сказал, что ему также было предъявлено уведомление об ответственности за участие в несанкционированных акциях. По словам Ворошина, оба документа он подписал, так как "был спросонья и плохо понимал, что происходит".

Ворошин рассказал, что полицейские также потребовали от него разблокировать телефон, пригрозив забрать гаджет "на экспертизу". Молодой человек согласился.

Активист рассказал, что после этого был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, наказание по этой статье предусматривает до 10 суток ареста. – Прим. "Кавказского узла") за сообщение об акции в поддержку Навального в одном из Telegram-чатов. По словам Ворошина, в нем он рассказал, как действовать во время задержания, нужно ли подписывать протокол о задержании и как отказываться от дачи показаний. Чат просматривался сотрудниками полиции, что и привело к задержанию, пояснил он.

22 апреля Пятигорский городской суд вынес решение об аресте Ворошина на трое суток. "Судья сказал, что считает меня "организатором, не прямым, а косвенным". Но я организатором не являюсь", – рассказал активист. Он отметил, что адвоката в суде не было.

По словам Ворошина, он был доставлен в спецприемник в Минводах, в срок ареста зачли сутки, которые он провел в ОВД. Он сказал, что не получил копию постановления суда и не решил, будет ли обжаловать решение суда. Активист рассказал, что адвоката у него нет. "Сначала свяжемся с юристами... будем советоваться, стоит ли обжаловать", – сказал он.

"Я редко что-то писал туда (в чат)… Думаю, просто попал под раздачу, но я имею свою позицию по поводу действующей власти", – рассказал Ворошин.

Он сказал, что не считает себя активным сторонником Навального, соцсетей не ведет, в оппозиционных кругах не состоит. Ворошин рассказал, что недавно окончил колледж, после чего устроился на работу, но затем уволился.

Он сказал, что помимо него в Пятигорске были еще задержанные в преддверии акции. Так, по словам активиста, вместе с ним в отделении был еще один человек. "Его задержали по такому же сценарию – тоже утром пришли. И наказание было точно такое же. На суде были вместе. Он также был доставлен в спецприемник Минвод, но находился в другой камере", – рассказал Ворошин.

Участники акции рассказали о десятках задержанных

"ОВД-Инфо" располагает данными о 16 задержанных в Ставрополе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" аналитик Григорий Дурново. По его словам, адвокаты "ОВД-Инфо" с задержанными не работали, подробностей задержаний у движения нет.

Среди задержанных Николай Парфёнов, Давид, Данил, Юлия, Сергей Сарапий, Артём Гаврилов, Вадим Мунтайкин, сказал Дурново.

Один из участников акции в Ставрополе, конструктор изделий из металла и механизмов Артем Гаврилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан на лестнице, ведущей к Крепостной горе, около 20.00 мск (21 апреля).

"Меня задержали, когда я снимал на видео другие задержания. Было много силовиков в штатском, которые тоже вели съемку... Поняв, что я обычный гражданин, один из них попытался отобрать у меня телефон, но я не дал. Затем меня силой запихнули в автозак", – рассказал он. Гаврилов сказал, что не выкрикивал лозунгов, плакатов на акцию не приносил.

Он сказал, что в автобусе было около 30 человек, некоторые из них ранее уже задерживались полицией за участие в несанкционированных акциях. Всех доставили отдел полиции Ставрополя, где продержали около трех часов, составив на каждого протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга), рассказал Гаврилов. Отметим, наказание, предусмотренное по этой статье, – до сорока часов обязательных работ.

"Всех опрашивали по несколько раз, делали снимки паспортов. Полиция вела себя корректно, атмосфера была спокойной. Однако был один человек в штатском и маске. Он вел себя нагло, вызывающе. На мои требования представиться не реагировал... требовал, чтобы активисты разблокировали телефон, угрожал, что в противном случае будет заведено уголовное дело за неповиновение полиции. Было некомфортно, но я отказался. Также он угрожал, что отвезет на освидетельствование. Но никто, конечно, никуда не поехал", – сказал активист.

Все задержанные, кроме одного, были отпущены, продолжил Гаврилов. Активист рассказал, что был допрошен последним и поэтому видел, как куда-то уводили "молодого человека с крашеными волосами".

Суда над Гавриловым пока не состоялся, дата не назначена, адвоката у него нет. Он считает, что на данном этапе защитник ему не нужен, так как уверен, что мировой суд вынесет обвинительный приговор. Далее на стадии обжалования уже будет нанят адвокат, сказал Гаврилов.

20-летний студент из Ставрополя рассказал, что был задержан во время шествия на пересечении улиц Карла Маркса и Розы Люксембург. По его словам, в начале шествия, которое началось около 19.40 мск у Крепостной горы, принимало участие около 200 человек, однако большая часть активистов под давлением полиции, требовавшей разойтись, отказалась от участия в мероприятии. Выкрикивался лозунг: "Свободу политзаключенным!", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"К моменту встречи с ОМОНом нас было около 40 человек. Полиция начала задержания, но аккуратно, без применения силы. Каждого активиста брали под руки и уводили в автобус. Затем всех доставили в отдел [полиции] Ставрополя", – сказал студент. Он отметил, что с задержанными в других местах он не сталкивался.

По его словам, в отделе всех задержанных настоятельно попросили пройти дактилоскопию. "Сначала люди не отказывались, так как полиция угрожала уголовной ответственностью за неповиновение сотрудникам, однако затем юридически грамотные активисты возразили, что данная процедура необязательна. В результате чего 5-10 человек от дактилоскопии отказались", – рассказал студент.

Сам он процедуру прошел, так как "не хотел вступать с сотрудниками полиции в спор". "Сейчас я об этом жалею", – сказал студент.

В отношении активиста был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, в процессе его составления полицейский попросил представить данные с телефона, но студент отказался. Допрос шел "в спокойной форме, за рамки дозволенного правоохранители не выходили", однако отдать копию протокола согласись только после нескольких минут спора, сказал он.

По словам собеседника, он знает только об административных протоколах в отношении задержанных с ним людей. "Сомневаюсь, что стали бы возбуждать уголовные дела... Физическое воздействие в отношении сотрудников не применялось. Были только люди, которые отстаивали свои права, вступали в споры", – сказал собеседник.

Студент сказал, что суда над ним пока не было, адвоката у него нет, однако он намерен прибегнуть к помощи "ОВД-Инфо".

Комментариями от главного управления МВД по Ставропольскому краю относительно числа задержанных до и после акции в поддержку Навального "Кавказский узел" пока не располагает.