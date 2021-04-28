Дадиванк. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

28 апреля 2021, 08:43

Омбудсмен Нагорного Карабаха пожаловался на недопуск паломников в Дадиванк

Азербайджанская сторона не пропустила группу паломников к христианскому монастырю Дадиванк, направлявшуюся на церемонию рукоположения служителей Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", паломники регулярно совершают поездки в монастыри Дадиванк и Амарас. Так, 28 апреля миротворцы сопроводили группу паломников в монастырь Амарас.

Монастырь Армянской апостольской церкви Дадиванк оказался на отходящей под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха. Верующие высказывали опасения, что больше не смогут посетить обитель. При этом настоятель и братия решили не покидать Дадиванк. 

Азербайджанская сторона 25 апреля не допустила 25 армянских паломников к христианскому монастырю Дадиванк, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "25 апреля азербайджанская сторона воспрепятствовала въезду 25 армянских паломников в Дадиванк, где планировалась церемония рукоположения служителей Арцахской епархии армянской Апостольской церкви", – привел сегодня заявление Степаняна News.am.

При этом допуск паломников к монастырям оговорен в соглашении о перемирии от 9 ноября 2020 года, отметил омбудсмен. "Религиозные права и свободы закреплены во Всеобщей декларации прав человека и других основополагающих международных документах, нарушение которых является нарушением человеческого достоинства, прав и свобод", – напомнил он.

Степанян также заявил о намерении обратиться в международные структуры с жалобой на действия азербайджанской стороны, информировал сегодня "Sputnik-Армения".

К 08.43 мск 28 апреля на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно заявления омбудсмена Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Азербайджан получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

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